Cullera pone en marcha el Pla Edificant en tres centros más tras el pulso con Educación por los retrasos

El Ayuntamiento de Cullera ha iniciado las obras de reforma del CEIP San Agustín, una actuación que permitirá modernizar y adecuar este centro educativo público situado en el barrio del Raval gracias a una inversión de 626.499,01 euros procedentes del Pla Edificant, aunque no se trata de una actuación aislada, sino la punta de lanza de un paquete más amplio de intervenciones educativas que el Ayuntamiento de Cullera lleva meses reclamando y que ha estado marcado por la tensión con la Conselleria de Educación.

El pasado mes de abril, el departamento autonómico llegó a revocar 66 actuaciones del Pla Edificant en 46 municipios valencianos, entre ellas las correspondientes a los propios CEIP Doctor Alemany y San Agustín de Cullera, además de retirar de sus presupuestos las partidas para el IES Llopis Marí, el CEIP La Escolaica y el Conservatorio Profesional de Música Rafael Talens Pelló.

La Conselleria justificó la medida alegando una demora de más de un año en la licitación o el proyecto en esos municipios. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor (PSPV), presentó alegaciones y denunció entonces que la Generalitat había introducido el año anterior una cláusula, sin aviso previo, que retiraba la inversión si los ayuntamientos no licitaban las obras en un plazo de un año que calificó de imposible, llegando a hablar de un recorte de seis millones de euros en las escuelas del municipio.El conflicto se ha ido desbloqueando en los meses posteriores.

En marzo, el Ayuntamiento anunció un ambicioso calendario de licitaciones por más de 34 millones de euros en obras públicas para el próximo año, financiadas con fondos propios, autonómicos, estatales y europeos, entre los que se incluyen proyectos del Pla Edificant valorados en 5,2 millones de euros para los CEIP San Agustín, Doctor Alemany y La Escolaica, y el IES Llopis Marí. A ello se suman cerca de tres millones de euros de la Diputació de València para la reforma de varias calles del centro y la instalación de toldos de sombra en los colegios, así como partidas de los fondos Next Generation y de las ayudas estatales por la dana.

El respaldo económico se ha reforzado recientemente: en marzo, la Conselleria amplió en 4,2 millones de euros el Pla Edificant para impulsar obras en seis municipios, entre ellos Cullera, que sumará 763.447 euros adicionales para reformar el IES Joan Llopis Marí, con mejoras en instalaciones deportivas y accesos.

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Con el inicio de las obras en el San Agustín, Cullera encara ahora la fase de ejecución de un plan educativo que, tras meses de incertidumbre, empieza a traducirse en grúas y andamios en varios de sus centros.