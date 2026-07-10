El escalón de la playa de Motilla baja la batalla política a la arena

La visita del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, a los trabajos que ha decidido asumir la corporación provincial para eliminar el enorme escalón de arena que habían dejado en la playa de Motilla (Sueca) las obras de regeneración realizadas por el Ministerio de Transición Ecológica ha acabado por provocar a un encontronazo político.

Mompó ha comentado que el Gobierno ha realizado una aportación de arena extraordinaria, que también era necesaria, al tiempo que señalaba: “Pero no tiene sentido verter la arena y salir corriendo, porque de nada sirve aportar arena a las playas si luego la gente no las puede utilizar”, ha comentado. El portavoz del grupo socialista en la diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha reaccionado rápidamente al considerar que Mompó ha aprovechado su visita a Sueca para atacar al Gobierno “con afirmaciones sin fundamento” en lo que representa “un actuación ordinaria de mantenimiento de playas”.

Como ayer informó Levante-EMV, la actuación ha asumido los trabajos de eliminar del abrupto escalón generado en la playa de Motilla, que no sólo dificultaba el acceso al baño y representaba un riesgo de caída, sino que también dificultaba las tareas de salvamento y vigilancia. Para resolverlo, la Diputación ha puesto a disposición del ayuntamiento maquinaria pesada y personal para redistribuir la arena y garantizar la accesibilidad durante toda la temporada estival.

“Esto es un ejemplo de que la Diputación es una administración útil, el alcalde de Sueca necesitaba ayuda y las competencias no han de ser nunca una excusa para no ayudar a los ayuntamientos. Los alcaldes somos los que tenemos todas las competencias: las nuestras y las que no hacen las administraciones supramunicipales”, ha destacado el presidente de la Diputación, quien ha comprobado la evolución de los trabajos acompañado por el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, y el alcalde Sueca, Julián Sáez.

Noticias relacionadas

Por su parte, el PSPV alega que la diputación está haciendo aquello para lo que existe: prestar apoyo a un ayuntamiento para realizar un trabajo de mantenimiento. También, recuerda que el mantenimiento y acondicionamiento de las playas corresponde a los ayuntamientos, que pueden recibir asistencia técnica y material de la Diputació cuando no disponen de medios suficientes. “Lo que no puede hacer Mompó es irse a Sueca y presentar esa colaboración institucional como si estuviera corrigiendo un supuesto error del Gobierno”, indica el portavoz socialista en la Diputació de València.