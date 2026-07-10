La falta de piedra para finalizar el espigón demora la reapertura del último tramo de playa en Cullera tras la regeneración

La falta de suministro de piedra para completar el último espigón está demorando la reapertura del último tramo del litoral sur de Cullera, que sigue cerrado tras las obras de regeneración.

Con todo, las playas del sur de Cullera comienzan a recuperar su mejor imagen tras la aportación de miles de metros cúbicos de arena en los sectores de Marenyet y L'Estany, que ya permite apreciar un cambio sustancial en la fisonomía de un tramo costero que había sufrido una importante regresión en los últimos años. Sin embargo, la actuación todavía no puede darse por finalizada y la apertura completa al baño deberá esperar unas semanas más. Se apunta al 21 de julio, aunque no es definitivo.

Nueva imagen de las playas del litoral sur de Cullera, con la reconstrucción de las dunas y un arenal mucho más amplio. / Levante-EMV

En estos momentos únicamente permanecen abiertos al público los sectores comprendidos entre la desembocadura del Xúquer y el primer espigón, así como el tramo situado desde el último espigón hasta la playa de L'Estany. La zona central continúa cerrada debido a que siguen ejecutándose las obras de los espigones, imprescindibles para consolidar la regeneración del litoral y garantizar la estabilidad de la nueva arena. El principal obstáculo que está ralentizando la actuación es la falta de suministro de piedra procedente de la cantera de Pego. La demora en la llegada de este material ha obligado a modificar el ritmo de los trabajos y ha aplazado la apertura definitiva de todo el frente litoral afectado por las obras.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cullera ha intensificado las labores de mantenimiento para que las playas ya abiertas ofrezcan las mejores condiciones posibles tanto a vecinos como a turistas.

Evitar el problema de Motilla

Uno de los principales objetivos de los equipos de mantenimiento ha sido desde el principio y de forma preventiva, impedir que se produjese una situación como la vivida en la playa de Motilla, en Sueca. Allí, tras la regeneración del arenal, llegó a formarse un importante escalón de arena que en algunos puntos superó los dos metros de altura, dificultando el acceso al agua y generando numerosas quejas entre los usuarios.

La nueva imagen que ofrece la playa del Marenyet tras la regeneración. / Levante-EMV

Los responsables de Playas de Cullera trabajan desde el primer momento sobre la arena recién aportada para evitar una situación de estas características.

Cada jornada, varios tractores recorren el litoral modelando el perfil del arenal y redistribuyendo la arena para conseguir una pendiente suave entre la playa y el mar. Se trata de un trabajo continuo que busca adelantarse a la propia evolución del litoral y evitar la aparición de desniveles que puedan convertirse en un problema conforme avance el verano.

Los trabajos se realizan de forma progresiva, permitiendo también que el propio oleaje contribuya a estabilizar la nueva configuración de la playa.

Un trabajo diario desde el primer momento

Desde el servicio de Playas aseguran que la regeneración no termina cuando finaliza la aportación de arena, sino que es entonces cuando comienza una fase igualmente importante para consolidar el resultado. "Desde el primer día hemos mantenido un seguimiento permanente de la evolución de la playa. La arena recién regenerada necesita un proceso de adaptación a la dinámica del mar y, por ello, estamos actuando diariamente con maquinaria pesada para redistribuirla y evitar que se formen desniveles importantes junto a la orilla", explican los responsables del servicio.

Los trabajos se desarrollan preferentemente durante las primeras horas de la mañana, antes de la llegada de bañistas, permitiendo trabajar con mayor eficacia y minimizar las molestias.

"Nuestro objetivo, desde el primer momento fue que en Cullera no llegue a producirse un escalón de grandes dimensiones que pueda dificultar el acceso al mar o representar un riesgo para los usuarios. Estamos actuando antes de que aparezca ese problema", indican fuentes municipales.

Pasarelas y servicios para los bañistas

Paralelamente al modelado del arenal, continúan las labores de instalación de todas las infraestructuras propias de la temporada estival. Los operarios trabajan en la colocación de pasarelas de acceso, lavapiés y el resto de equipamientos necesarios para que las playas puedan ofrecer todos los servicios habituales una vez se produzca su apertura definitiva.

Según explican desde el dispositivo municipal, el objetivo es que cada tramo que vaya incorporándose al uso público lo haga completamente acondicionado y con todas las garantías de seguridad y accesibilidad.

"La regeneración de una playa no termina cuando se deposita la arena. Después comienza un trabajo continuo de modelado, mantenimiento y adaptación del arenal. Queremos que, conforme se vayan abriendo nuevos tramos, vecinos y visitantes encuentren una playa amplia, limpia, segura y perfectamente acondicionada para disfrutarla con todas las garantías", añaden los responsables.

Una imagen muy diferente

A pesar de que las obras todavía condicionan parte del litoral, el aspecto de las zonas ya abiertas contrasta notablemente con la situación que presentaban hace apenas unos meses. La nueva anchura de la playa, el continuo trabajo de nivelación y el mantenimiento diario permiten ofrecer una imagen renovada de uno de los espacios naturales y turísticos más importantes de Cullera.

La previsión es que, una vez concluya el suministro de escollera y finalice la construcción de los espigones, pueda abrirse la totalidad del tramo regenerado. Hasta entonces, los equipos municipales continuarán trabajando diariamente para consolidar la nueva playa y garantizar que la regeneración del litoral se complete con éxito, evitando problemas como los registrados en otros municipios de la costa valenciana.