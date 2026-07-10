La familia que denunció el robo de un poni en Turís recupera al equino en Llíria

La familia que denunció el robo de un poni en Turís ha podido recuperar al equino en Llíria tras cinco días sin tener información sobre su paradero. La dueña del animal, Liesbeth, recibió el viernes pasado una llamada telefónica de un hombre que aseguraba haber visto en Llíria a 'Patrón, el poni de raza 'mini-shetland' que desapareció de su cuadra en la madrugada del lunes 29 de junio, una información que pudo corroborar por una videollamada, lo que provocó que se desplazara en busa del poni. La familia de Patrón había ofrecido el pago de una recompensa de 2.000 euros por cualquier información que le permitiera recuperar al poni, aunque con el animal en casa ha evitado cualquier comentario sobre este extremo.

Una llamada telefónica que Liesbeth recibió la tarde del pasado viernes 3 de julio le alertaba de que ‘Patrón’ había aparecido. Al otro lado de la línea un hombre, que aseguraba haber visto al animal suelto por una carretera de Llíria. Contactó con ella tras reconocer al poni desaparecido gracias a las publicaciones en redes sociales que alertaban del robo.

Ante la duda de que pudiera tratarse de otro animal, Liesbeth pidió al hombre que iniciara una videollamada para verificar que se trataba de ‘Patrón’. La imagen a través de la pantalla de su teléfono móvil confirmó que el equino era su poni. Liesbeth acordó rápidamente con el hombre la forma de trasladar al animal hasta Turís. Finalmente, la propietaria se desplazó con el remolque hasta el punto indicado y recogió a Patrón para llevarlo de vuelta a casa.

El matrimonio no ha querido hacer decoraciones sobre la recompensa de 2.000 euros que ofrecía a aquella persona que pudiera aportar alguna pista sobre el paradero del animal. “Eso es algo entre el hombre y nosotros”, ha explicado Liesbeth. Además, añade que lo más importante ahora es que ‘Patrón’ ha vuelto a casa y que ya están tranquilos y su compañero muy contento de que haya vuelto.

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'Patrón' el día que volvió a casa junto a su dueña Liesbeth / Levante-EMV

Liesbeth y su marido se encuentran “muy aliviados” por poder tener a ‘Patrón’ de vuelta en casa. Están, sobre todo, “muy muy agradecidos”, cuenta la propietaria del animal, con toda la difusión que la gente ha realizado del mensaje de búsqueda del pequeño poni por redes sociales. También se siente aliviado y contento el otro poni compañero de ‘Patrón’, quien comenzó a corretear de un lado a otro del cercado donde viven juntos cuando vio a su amigo volver a casa, comenta la dueña.