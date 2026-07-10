El PP de Alzira denuncia la nula ejecución de los fondos de la dana y el alcalde defiende que se han priorizado las memorias

El Partido Popular de Alzira ha cargado con dureza contra el equipo de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN) por lo que considera una “gravísima falta de ejecución” de los fondos concedidos al ayuntamiento para reparar los daños provocados por la dana, después de que en la reunión de seguimiento celebrada en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se expusiera que Alzira todavía no ha realizado ninguna de las actuaciones financiadas con esas ayudas, ya que "el nivel de ejecución refleja un 0%”.

“La comparación con otros municipios agrava todavía más la situación porque, según la representación mostrada en la reunión, 24 ayuntamientos son entidades ejecutoras. Sinarcas, Camporrobles, Calles y Valencia han alcanzado el 100 % de ejecución, otros dos municipios superan el 50 %, son Carlet (79 %) y Montserrat (61 %), mientras que Alzira aparece con un 0 %”, inciden los populares. “Que Alzira se encuentre en el grupo de diez ayuntamientos que no han realizado ningún avanza resulta especialmente grave por el volumen de los fondos recibidos. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de gestión, lo que retrata la incapacidad del gobierno municipal para transformas las ayudas recibidas en obras y soluciones reales”, apostilla el PP en un comunicado, en el que advierte que esta situación no solo supone un problema político, sino que puede tener consecuencias económicas para el ayuntamiento, ya que la normativa de subvenciones establece que si los fondos no se aplican al objeto previsto, no se ejecutan correctamente o no se justifican en plazo, “puede exigirse el reintegro de las cantidades correspondientes junto con los intereses de demora”.

El PP contrapone esta falta de ejecución de inversiones con las enmiendas realizadas por Compromís a los presupuestos de la Generalitat en las que reclama financiación para proyectos que suman 98 millones de euros. “Resulta difícil de entender que quienes no han sido capaces de ejecutar el dinero que ya tienen concedido salgan ahora a exigir más dinero a otras administraciones. (…) Durante ocho años Compromís contó con un gobierno afín en la Generalitat, el Botànic, y muchas de las inversiones que ahora reclama tampoco fueron ejecutadas entonces”. “Alzira necesita menos pancarta y más gestión”, incide el PP, que reclama al gobierno local explicaciones públicas ese “0 % de ejecución de los fondos dana” y que presente un informe detallado, “proyecto por proyecto”, con el estado real de cada actuación. También solicita al ayuntamiento que informe mensualmente al pleno y a la ciudadanía de la evolución de esos fondos y el calendario de ejecución de los casi 21 millones de euros recibidos por este concepto.

"Cuarenta memorias ya aprobadas"

El alcalde Alzira, Alfons Domínguez, ha reivindicado el trabajo realizado por el ayuntamiento en la elaboración de las memorias, paso previo para que el ministerio autorice los proyectos y aporte la financiación al objeto de garantizar que no se pierda el dinero. “Se han elaborado 41 memorias, de las que ya tenemos 40 aprobadas por el comisionado y solo falta una, lo que no es un trabajo menor”, expone Domínguez, mientras incide en que tanto la redacción de memorias como de proyectos requieren de unos tiempos y unos plazos de tramitación. “Pasados esos dos pasos, viene el tiempo de la licitación y la ejecución de los proyectos. La cuestión no es si tenemos un 0 o un 100 % licitado y ejecutado, sino qué plazos tenemos para hacerlo”, señala, al tiempo que apunta que, afortunadamente, el ministerio ha concedido más de cuatro años “porque son conscientes de los plazos propios y ajenos”, mientras que el plazo de año y medio que fija el Fondo de Solidaridad de la UE sí complica mucho más la ejecución.

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El ayuntamiento tiene que ejecutar proyectos por importe de 42 millones, comenta el alcalde, entre las diferentes vías de financiación. “Hemos conseguido enviar todas las memorias que queríamos presentar en tiempo y forma, que no es poco, cuando no todos los ayuntamientos lo han hecho aún, y estamos a punto de licitar varias de las obras. La primera que se presentó, la de las pistas de atletismo, ya este en ejecución. Por lo tanto, estoy medianamente contento, lo que no quita que a mi también me gustaría ir más rápido”, afirma Domínguez, mientras afirma que la alusión del PP a la comisión de seguimiento se refería a las inversiones en obras de saneamiento. En este caso, indica que, a diferencia de otros municipios, Alzira no tenía grandes daños en este tipo de infraestructuras. Se contemplan mejoras, aunque no se han precisado reparaciones de urgencia.