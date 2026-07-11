La construcción de piscinas sigue al alza en la Ribera: Montroi ya cuenta con casi una por cada tres vecinos

El parque de piscinas en la Ribera continúa su tendencia al alza durante el año 2026, consolidando un modelo de ocio privado que supera holgadamente la media nacional española —2,7 por cada 100 habitantes, frente a los datos globales de la Ribera, que ronda las 6 por cada 100 habitantes—, que concentra el gran volumen de instalaciones en el litoral mediterráneo y la mitad sur peninsular. Según los últimos datos del Catastro de 2026, la Ribera empieza este verano con 18.677 piscinas, 72 más que el año pasado. Montserrat se afianza como el líder absoluto, rompiendo este año una nueva barrera al registrar exactamente 3.200 piscinas descubiertas, ocho instalaciones más que el año anterior. Le sigue de cerca Turís, que aporta un dato curioso al perder una alberca, pasando a 2.270 recintos al aire libre. Por su parte, Montroy suma nueve nuevas y alcanza las 1.250 piscinas. Estos tres municipios continúan ostentando la mayor relación de instalaciones por habitante de la comarca, un fenómeno impulsado por su modelo de urbanizaciones y chalets dispersos. A menor escala, este urbanismo se afianza también en Catadau o Corbera, que aprovechan su orografía de falda de montaña para el desarrollo de segundas residencias. La Ribera cuenta con 402 piscinas al aire libre más que hace cuatro años.

En la otra cara de la moneda se encuentran las localidades costeras y los grandes núcleos urbanos de carácter agrícola, cuya falta de piscinas privadas en relación con su numerosa población sigue siendo patente. Sueca, por ejemplo, apenas ha sumado dos nuevas piscinas descubiertas este último año hasta situarse en 435, mientras que Cullera ha añadido seis recintos para alcanzar un total de 710. Pese a estos pequeños incrementos, la alta densidad demográfica y el modelo de edificación vertical de la Ribera Baixa mantienen sus ratios por habitante en los niveles más bajos de la comarca. Algo muy similar ocurre en grandes poblaciones de la Ribera Alta como Alzira, que sube ligeramente a 2.315 piscinas descubiertas, o Algemesí, que congrega tan solo 199 instalaciones para toda su población. Entre los aumentos más destacados a nivel interanual figura el caso de Benifaió, que ha sumado once nuevas piscinas descubiertas de golpe en el último año, llegando a las 201 instalaciones.

Quince piscinas cubiertas en Carlet

En cuanto a las piscinas cubiertas, unas infraestructuras mucho más exclusivas y generalmente vinculadas a polideportivos municipales o centros de alto rendimiento, el año 2026 también trae novedades significativas. Carlet sigue reinando de forma incontestable como el municipio mejor dotado de la Ribera, manteniendo intacto su extraordinario parque con 15 recintos cubiertos. Sin embargo, el crecimiento este año se ha trasladado hacia la Ribera Baixa. Sueca ha aumentado su oferta sumando una nueva instalación cubierta para alcanzar un total de 7, mientras que el pequeño municipio de Favara ha duplicado su capacidad al pasar de tener una a dos piscinas de este tipo registradas.

Los tres municipios con más piscinas por habitante

El podio absoluto de la comarca lo lidera el eje residencial de la Ribera Alta, donde se registran las ratios más altas de todo el territorio y que encarnan un modelo residencial donde prácticamente cada chalet o vivienda unifamiliar dispone de una alberca privada. Montroy, con 1.250 piscinas para apenas 3.477 habitantes, se corona como el municipio mejor servido de la comarca con una ratio espectacular de 35,9 piscinas por cada 100 habitantes. Prácticamente hay una piscina por cada tres vecinos. Montserrat registra el mayor volumen bruto de la zona residencial con 3.204 piscinas en total, que repartidas entre sus 9.656 habitantes, arroja una ratio de 33,1 piscinas por cada 100 habitantes. Por último, Turís completa este particular podio con 2.275 piscinas para una población de 7.544 vecinos, lo que da una ratio de 30,1 piscinas por cada 100 habitantes.

Almussafes, a la cola

En el extremo opuesto encontramos dos tipologías de pueblo: los municipios de núcleo urbano muy denso y cerrado, y las localidades de alta concentración industrial o de edificación vertical en apartamentos de playa (donde predominan las piscinas comunitarias y no las individuales). Almussafes es el municipio con menor cobertura relativa de la Ribera. Con una población de casi 9.000 habitantes y un término muy enfocado a la industria, solo cuenta con 35 piscinas en total (32 descubiertas y 3 cubiertas), lo que deja una ratio de apenas 0,38 piscinas por cada 100 habitantes. Algemesí, a pesar de ser una de las grandes poblaciones de la comarca con casi 28.000 habitantes, suma únicamente 202 piscinas (199 descubiertas y 3 cubiertas) en su modelo de ciudad compacta, arrojando una ratio muy baja de 0,72 piscinas por cada 100 habitantes. Dentro de los municipios pequeños con casco urbano tradicional, Sant Joan de l'Ènova es el que presenta menor tasa. Con solo 10 piscinas descubiertas registradas en el Catastro para sus aproximadamente 550 habitantes, su ratio se queda en 1,8 piscinas por cada 100 habitantes. Destacan también en la Ribera Baixa municipios como Sueca (435 descubiertas y 7 cubiertas) o Cullera (710 descubiertas y 5 cubiertas), donde la masiva presencia de apartamentos de playa recurre a complejos comparativos frente al chalet individual.