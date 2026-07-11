La Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat celebra la 45a edició
Del 20 al 25 de juliol, el municipi de La Ribera es convertirà una vegada més en epicentre de la música de cambra, acollint artistes d’Europa en una cita que enguany celebra quatre dècades i mitja d’història
Hi ha festivals que resisteixen el pas del temps perquè han aconseguit alguna cosa difícil d’explicar: crear un vincle real entre la música i la gent. La Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat —la SIMC— és un d’aquests. Quaranta-cinc edicions, quaranta-cinc estius en els quals la plaça del poble s’ha transformat en una sala de concerts a l’aire lliure. Enguany, a més, el festival porta amb orgull el segell EFFE Label 2026-2027 (Europe for Festivals, Festivals for Europe), un reconeixement europeu que acredita la SIMC com un festival de referència pel seu impacte cultural i social.
El dijous 17 de juliol tindrà lloc un pròleg d’excepció amb la presentació oficial i estrena mundial, en la Casa de la Cultura, que acollirà la presentació oficial de la 45a edició, amb un moment central de gran valor artístic i simbòlic: l’estrena absoluta de Recuerdos, obra guanyadora del Premi Internacional de Dones Compositores Maria Theresia von Paradis 2025, signada per la compositora Lucía Rosúa i interpretada per alumnes del Grau Superior del Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València. Un inici que reforça el compromís del festival amb la creació femenina contemporània i el talent jove del nostre territori.
Programació completa
La programació d’enguany traça un recorregut ampli i generós per la història de la música, des del classicisme fins a la creació contemporània, passant pel Romanticisme, el folklore magiar, la cançó francesa del segle XIX i, fins i tot, els clubs nocturns actuals.
20 de juliol — El Quintet Cuesta, una de les formacions de vent més longeves i sòlides del panorama espanyol, inaugurarà la setmana amb un programa que és ja tota una declaració d’intencions, amb obres de Farkas, Danzi, Debussy, Mozart, Martín i Soler i les provocadores Sis Bagatelles de Ligeti.
21 de juliol — El Quarteto de la Camerata Strumentale Siciliana porta els quartets per a flauta de Mozart, la genialitat primerenca de Rossini i la Fantasia brillant sobre la Carmen de Bizet.
22 de juliol — MaBcDUO —marimba i clarinet baix— presenta Spanish Dreams, un viatge per l’ànima musical espanyola a través de Granados, Albéniz, Falla i compositors contemporanis.
23 de juliol — La soprano valenciana Aurora Peña i el pianista Juan Songel recuperen la figura del músic valencià Josep Melcior Gomis, que va conquerir el París del segle XIX, en el recital Bohemiènnne.
24 de juliol — L’Arcis Saxophon Quartett de Múnic arriba amb Quirky Nightclub Chronicles, un programa que promet transgredir qualsevol idea preconcebuda sobre la música clàssica: Zappa, Piazzolla i música nocturna contemporània en una experiència escènica total.
25 de juliol — Cloenda de luxe amb Kirill Troussov —titular del Stradivarius «Brodsky» de 1702— al capdavant d’un sextet que interpretarà el Sextet núm. 1 de Brahms i el Souvenir de Florence de Txaikovski.
La SIMC, una festa del poble i per al poble, no seria el que és sense la implicació de l’Ajuntament de Montserrat i la seua Regidoria de Cultura, que any rere any fan possible que una localitat de 11.000 habitants oferisca un cartell que moltes capitals envejarien. El festival compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura, i els col·laboradors privats Veolia, Aigües Chovar, Inclematik Montajes Eléctricos i L'Antic Mesó. Enguany, tots els concerts se celebren a les 22.30 hores i l’entrada és lliure i gratuïta.
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