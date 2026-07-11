Un trabajador resulta herido con quemaduras durante las obras de los espigones de las playas del sur de Cullera
El operario ha sido atendido por los servicios de emergencia tras un accidente mientras manipulaba gasoil y evacuado a la unidad de quemados del Hospital La Fe de València
La mañana de este sábado ha estado marcada por un accidente laboral en las obras que se ejecutan para completar los espigones incluidos en el proyecto de regeneración de las playas situadas al sur de la desembocadura del río Xúquer, en Cullera. Un operario ha resultado herido con quemaduras de diversa consideración mientras, al parecer, manipulaba gasoil durante el desarrollo de los trabajos.
El incidente ha provocado una rápida movilización de los servicios de emergencia después de que un vecino que ha presenciado lo sucedido alertara de inmediato de que un trabajador presentaba importantes quemaduras. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Policía Local de Cullera para atender la emergencia y asegurar la zona.
Antes de la llegada de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), una ambulancia que circulaba de forma circunstancial por las inmediaciones ha sido requerida por varios viandantes, y sus ocupantes han prestado la primera asistencia sanitaria al trabajador hasta la incorporación del resto de los recursos movilizados.
Según han señalado fuentes vecinales, el operario ha sido evacuado con carácter urgente al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, donde habría ingresado en la unidad especializada en grandes quemados para recibir tratamiento.
Por el momento no ha trascendido el alcance exacto de las lesiones ni las circunstancias que han originado el accidente.
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