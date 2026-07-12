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Muere ahogado un hombre en el Xúquer en Sumacàrcer

Los bomberos han movilizado un dispositivo de búsqueda que finalmente ha hallado el cuerpo

Es el segundo ahogamiento en la misma zona del río en menos de una semana

Los servicios de emergencia trabajan en un rescate en el río en Sumacàrcer, en una imagen de archivo.

Los servicios de emergencia trabajan en un rescate en el río en Sumacàrcer, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

Sumacàrcer

Nuevo ahogamiento en el río en Sumacàrcer. Este domingo por la tarde un hombre ha perdido la vida mientras se bañaba en el Xúquer. Los bomberos han informado de que han intervenido en el rescate de un hombre al que se le perdió de vista mientras se bañaba. Según indican las mismas fuentes, se ha movilizado un helicóptero MV6-R del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial, bomberos de Xàtiva y jefe de sector. También han intervenido agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sumacàrcer.

Según ha podido saber Levante-EMV, han sido los bañistas que se encontraban en la zona quienes han dado la voz de alarma. Los bomberos han recibido un aviso a las 18:58 horas de este domingo por un varón joven al que se le había perdido de vista mientras se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer. Después de las tareas de búsqueda, finalmente han localizado al hombre ya fallecido.

El de este domingo es el segundo ahogamiento en menos de una semana en el mismo punto del río. Se trata de una zona peligrosa donde se forman remolinos y corrientes.

Segundo ahogamiento en menos de una semana

Sumacàrcer registra este domingo el segundo ahogamiento en menos de una semana después de que el pasado miércoles, 8 de julio, un joven de 22 años perdiera la vida en el mismo punto. El joven, vecino de Alfarb, falleció ahogado a la altura del área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja, también en el término municipal de Sumacàrcer. Los amigos dieron la voz de alarma tras perderle de vista dentro del río y el Consorcio Provincial de Bomberos movilizó efectivos en un dispositivo de búsqueda que finalmente localizó el cuerpo.

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