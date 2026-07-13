Una brecha en la mota de defensa de Alzira contra inundaciones

Las actuaciones que se están ejecutando en la ampliación del malecón de defensa y la construcción del nuevo puente de Xàtiva me están provocando una creciente inquietud.

La intervención sobre una infraestructura histórica, concebida con gran solvencia técnica en la etapa republicana, está generando dudas al observar alteraciones que considero innecesarias y potencialmente delicadas.

El malecón, pensado como barrera esencial frente a las avenidas de agua procedentes de los barrancos de la Casella y de l’Estret de la Barraca, ha demostrado durante décadas su eficacia. Sin embargo, las obras actuales han supuesto la apertura de un hueco en su estructura, un hecho que enciende las alarmas en un contexto de lluvias cada vez más intensas e imprevisibles.

En este escenario, el alcalde y responsable de Urbanismo, Alfons Domínguez, está demostrando una preocupante falta de iniciativa, capacidad de reacción y visión estratégica para afrontar uno de los asuntos más sensibles para el futuro de Alzira.

Las obras de construcción del nuevo puente sobre el barranco de la Casella han abierto una brecha en la mota o malecón. / Levante-EMV

Esta crítica refleja un malestar creciente de una parte de la ciudadanía sobre la planificación y la supervisión de unas obras que afectan directamente a la seguridad hidráulica de la ciudad.

Resulta difícil comprender cómo se está interviniendo sobre una infraestructura tan sensible sin garantizar plenamente la continuidad de su función protectora.

Una evacuación insuficiente del agua podría provocar incidencias en zonas vulnerables como el barrio de les Basses, el entorno del parque de l’Alquenència, la calle Gandia o áreas próximas a la fábrica de helados. La memoria de anteriores episodios de inundación sigue muy presente en el imaginario colectivo.

La mayor preocupación surge al observar el calendario. Nos encontramos a las puertas del otoño, una época en la que históricamente Alzira ha sufrido episodios de lluvias intensas y precipitaciones torrenciales que pueden poner a prueba cualquier infraestructura hidráulica. Resulta difícil entender que se haya optado por abrir una brecha en una defensa que ha protegido a la ciudad durante décadas precisamente cuando se aproxima el periodo de mayor riesgo.

Además, conviene preguntarse si la ampliación del puente constituye realmente la solución al problema. Muchos vecinos consideramos que no. Por mucho que se aumente la anchura del paso, si el caudal que llega desde los barrancos es extraordinario, el riesgo seguirá existiendo.

La obra puede ofrecer una imagen de modernización, pero no garantiza por sí sola una mayor seguridad frente a inundaciones. Nunca ha saltado el agua por este puente, el verdadero problema no estaba ahí.

Se está destinando una importante cantidad de recursos públicos a una actuación de dudosa eficacia. Una inversión que creo resulta innecesaria porque no ataca el origen de los problemas hidráulicos que afectan a la ciudad. Mientras tanto, se ha alterado una infraestructura histórica que sí había demostrado sobradamente su utilidad a lo largo del tiempo.

Gobernar también significa prever, anticiparse y evitar riesgos innecesarios. El alcalde y responsable de Urbanismo, Alfons Domínguez, está demostrando escasa iniciativa y cierta ineficacia en la gestión urbanística.

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En definitiva, el urbanismo en Alzira se encuentra bajo una lupa ciudadana que exige rigor, previsión y responsabilidad en cada decisión, porque en materia de agua y seguridad, los errores no admiten margen de corrección.