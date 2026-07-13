El control de aforo en l'Assut de Antella funciona: "Hemos pasado de 2.000 personas en el área recreativa a 420"

Las medidas de control de aforo para evitar la masificación del paraje de l’Assut de Antella están dando resultado. El ayuntamiento, al menos, “está contento”, explica la alcaldesa, M.ª Eugenia García. Este fin de semana se ha estrenado la reserva del aparcamiento de pago como justificante de acceso al área recreativa para aquellos visitantes que acuden a pasar el día y, si bien a las 11 de la mañana se había completado el aforo, nada tiene que con la situación de años anteriores. “Si antes hablábamos de 2.000 personas este domingo teníamos 420”, explica la alcaldesa, mientras detalla que son las personas que ocuparon con sus vehículos las 88 plazas plazas del aparcamiento.

Bañistas en la sillería de l'Assut de Antella, este fin de semana. / Levante-EMV

El vallado del área recreativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar deja un único acceso a l’Assut y permite hacer cumplir la nueva ordenanza municipal que prohíbe bajar con neveras, comidas ya preparadas o instalar tiendas de campaña en el paraje. Por otra parte, la capacidad del aparcamiento habilitado por el ayuntamiento a la entrada del pueblo determina el número de visitantes a esta zona ubicada aguas abajo de la sillería del azud. “No baja ni una nevera ni tampoco ninguna cazuela”, explica la alcaldesa, que si bien admite que puede haber visitantes que salen a comer fuera del paraje en algún banco, la nueva regulación propicia que los visitantes consuman en los bares del municipio.

Eugenia García incide en que las restricciones que se aplican este año no impiden que cualquier persona pueda entrar a bañarse por la sillería en cualquier momento si se presenta con la toalla. El objetivo es evitar la masificación del área recreativa y los problemas que de esta gran afluencia se derivan. García destaca como primera consecuencia que el volumen de basura que se ha recogido este fin de semana es muy inferior al de cualquier fin de semana del año pasado. El ayuntamiento, con todo, ha reforzado la seguridad en la zona con dos policías más y dos informadores. “Parece que está bastante controlado”, comenta la alcaldesa.

La capacidad limitada del aparcamiento o la negativa de algunos visitantes a pagar por dejar el vehículo también provoca que no pocos bañistas busquen aguas arriba del río nuevos puntos de acceso, especialmente en la partida del Reguer, una zona rural del término de Antella situada a la altura del casco urbano de Sumacàrcer.