El mes de junio deja en la Ribera temperaturas 2,3 ºC más altas de lo normal y déficits de lluvia de hasta el 99%

El mes de junio ha dejado en la Ribera temperaturas más altas de lo normal y una escasez de lluvia muy generalizada, según el balance climático elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los datos de los observatorios ubicados en pueblos de la comarca muestran que el calor se ha intensificado, pues el termómetro ha marcado en torno a 2 º C grados más de lo habitual en esta época del año en muchos municipios, mientras que el análisis de las precipitaciones refleja un mes entre seco y muy seco en la comarca.

La Ribera ha experimentado un aumento de las temperaturas frente al promedio histórico, aunque esta subida se encuentra por debajo del incremento medio en el conjunto de la Comunitat Valemciana. Según los datos de la AEMET, los municipios de la zona han registrado una anomalía térmica cercana a los 2 ºC, lo que confirma que el mes ha sido claramente más cálido de lo habitual. El registro de la agencia detalla la situación de varias localidades de la comarca en las que se hacen los registros: en Montserrat la anomalía alcanzó los 2,3 ºC por encima de lo normal; en Sumacàrcer fue de 2,2 ºC; en Polinyà del Xúquer, de 2,0 ºC; en Turís, de 1,8 ºC; mientras que Alginet y Carcaixent se situaron en torno a 1,5 ºC. Además, las máximas más altas de toda la Comunitat Valenciana durante junio se registraron en Xàtiva y Sumacàrcer, donde el termómetro llegó a los 39 ºC.

En cuanto a las precipitaciones, junio deja en la Ribera un panorama de sequía evidente con déficits en la mayoría de observatorios por encima de la media autonómica. Aunque el temporal del día 5 dejó algunos registros, las lluvias fueron insuficientes e irregulares. La escasez de lluvias ha sido notable en la comarca donde algunos municipios han registrado un déficit de precipitaciones de hasta del 99%, en base al registro medio del período 1991-2020. Sin embargo, el panorama no es homogéneo ya que en algunos municipios el déficit se sitúa en un 63%, como es el caso del valle de la Casella en Alzira, el observatorio que suele registrar los mayores registros de lluvia; en un 77%, en Turís o un 99%, en el municipio de la Pobla Llarga. El porcentaje en otros municipios de donde se tienen registros rozan el 96%, como en Alginet, Polinyà del Xúquer, Sumacàrcer, Alzira y Carcaixent.

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La AEMET confirma que junio de 2026 ha sido “extremadamente cálido y muy seco” en toda la Comunitat Valenciana, con una temperatura media de 23,8 ºC, 2,6 ºC por encima de lo normal. Además, ha habido una precipitación acumulada de 5,8 l/m², un 77 % menos de lo habitual. Los técnicos de la AEMET señalan que este tipo de episodios encajan en la tendencia de los últimos años, marcada por un aumento sostenido de las temperaturas y una reducción de las lluvias en los meses de verano.