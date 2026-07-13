La igualdad se sienta en los pupitres de Alzira

La unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Alzira ha desarrollado un proyecto que abarca actividades y charlas para todas las etapas educativas, desde infantil hasta Bachillerato, para instruir al alumnado en materia de igualdad y convivencia. Este proyecto se ha puesto en marcha durante el curso académico 2025/2026 y está previsto que regrese a las aulas alzireñas en el nuevo curso escolar 2026/2027. Se trata de una propuesta cuyo objetivo principal es el de educar en igualdad promoviendo una convivencia respetuosa y preventiva frente a cualquier forma de discriminación o violencia hacia las mujeres. Este objetivo se intentará lograr a través de dinámicas participativas, actividades educativas y propuestas culturales y audiovisuales, según ha informado el ayuntamiento.

Este proyecto se lleva a cabo en todas las etapas educativas y trabaja distintas áreas como la educación emocional y la convivencia porque cuanto “más diálogo, más respeto y mejor convivencia”, según comenta la concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas inclusivas y vivienda, Amèlia Blanquer. Otra de las áreas en las que se enmarcan las actividades de este proyecto es la educación afectivosexual que se basa en el respeto, el establecimiento de límites personales, el conocimiento y la imagen positiva del cuerpo, según el Ayuntamiento de Alzira.

Esta iniciativa educativa también incluye actividades específicas para la detección y prevención de sexismo en la pequeña y gran pantalla, poniendo el foco en el análisis de los mensajes que los alumnos reciben a diario. También, en las diferentes actividades que ofrece el proyecto, se trabajan los mitos del amor romántico con el objetivo de que el alumnado pueda construir relaciones sanas e igualitarias, explica el consistorio. Además, este proyecto incorpora acciones de prevención de la violencia de género.

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Todas las actuaciones del proyecto responden al compromiso municipal de “construir un futuro mejor, y especialmente una Alzira mejor para todas y todos, comenzando por la educación, la convivencia y la igualdad como valores compartidos”, destaca Blanquer. El proyecto se alinea con los principios de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que impulsa un modelo coeducativo basado en la igualdad, el buen trato y una orientación académica y profesional libre de sesgos de género, reforzando así el avance hacia una igualdad real en todos los ámbitos de la vida escolar.