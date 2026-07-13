Las obras para llevar las aguas residuales del Marenyet a la depuradora de Cullera arrancarán en el último trimestre del año

La Generalitat Valenciana dará este año el primer paso para resolver uno de los problemas históricos del Marenyet de Cullera. El Consell ha presentado el proyecto de remodelación integral del sistema de saneamiento y depuración de esta zona costera, una actuación que supondrá una inversión de 2,5 millones de euros y que permitirá unificar la gestión de las aguas residuales mediante la construcción de una nueva estación de bombeo y una conducción principal de impulsión de 2,3 kilómetros. Esta actuación también permitirá en el futuro completar la urbanización del sector.

Las obras, promovidas por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), está previsto que arranquen durante el último trimestre de 2026 y contarán con un plazo de ejecución de 17 meses.

Los representantes de la EPSAR han presentado a las autoridades la intervención diseñada en el Marenyet. / Joan Gimeno

El proyecto ha sido presentado en Cullera por el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, acompañado por el gerente de la EPSAR, José Aparicio, y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Durante la presentación, Martínez Mus ha destacado que la actuación nace con el objetivo de "unificar y optimizar" la gestión de las aguas residuales del Marenyet, el espacio comprendido entre l'Estany de Cullera y el río Xúquer, mediante un sistema de bombeo centralizado conectado con la estación depuradora de aguas residuales del municipio.

El conseller ha subrayado que esta infraestructura permitirá abandonar el actual modelo, basado en diferentes sistemas de saneamiento (fosas sépticas, cubas...), para implantar una red única y más eficiente, preparada para responder tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro de la zona.

Una infraestructura estratégica

El proyecto contempla la construcción de una nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), situada en la avenida del Marenyet, que actuará como punto neurálgico del nuevo sistema. Desde esta instalación se recogerán e impulsarán todas las aguas residuales generadas en la zona hacia la red general de saneamiento de Cullera.

La actuación se completará con una conducción de impulsión de 2,3 kilómetros que enlazará la nueva estación con la EBAR de la calle Sollana, integrando definitivamente el Marenyet en el sistema general de depuración del municipio.

Las obras también incluyen la reposición de pavimentos y servicios afectados por la ejecución de la canalización, la reconstrucción de infraestructuras interceptadas y diversas actuaciones de acondicionamiento en la ribera del río Xúquer para minimizar el impacto de los trabajos.

Más protección para l'Estany y el Xúquer

Desde el punto de vista medioambiental, la nueva infraestructura permitirá incrementar la seguridad del sistema de saneamiento y reducir de forma significativa el riesgo de vertidos accidentales al entorno natural.

Entre los beneficios previstos destacan la mejora de la calidad de las aguas, la protección del parque natural de l'Estany de Cullera y del Xúquer, una mayor fiabilidad del servicio y una gestión mucho más eficiente y sostenible de las aguas residuales.

Asimismo, el nuevo sistema incorporará un bombeo centralizado con mayores garantías operativas, preparado para afrontar episodios de elevada demanda y futuras ampliaciones de la red.

Una reivindicación histórica

Con esta actuación, la Generalitat desbloquea una reivindicación largamente demandada tanto por el ayuntamiento como por los vecinos del Marenyet, que desde hace años reclamaban una solución definitiva para modernizar un sistema de saneamiento que había quedado obsoleto.

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Además, el Consell ya trabaja en una segunda fase del proyecto, actualmente en tramitación, que contempla nuevas infraestructuras para reforzar la capacidad del sistema, entre ellas la construcción de un tanque de tormentas y nuevas estaciones de bombeo, con el objetivo de seguir mejorando la protección ambiental y garantizar un saneamiento adaptado a las necesidades futuras de Cullera.