La Primitiva deja en Carcaixent un agraciado con más de 100.000 euros

Un boleto validado en la Administración de Loterías nº 4, de Carcaixent, conocida como "La Pilota", situada en la Avenida Joan XXIII, ha sido premiado con 100.733,45 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado el sábado 11 de julio. Se trata de un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario).

La combinación ganadora estuvo formada por los números 12, 24, 27, 20, 17 y 34, con complementario 41 y reintegro 0, según la nota oficial de la Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado. En esta categoría solo hubo dos boletos acertantes en toda España: uno en la Administración nº 4 de Carcaixent y otro en el Despacho Receptor Nº 79.860 de Segurilla (Toledo).

El premio ha sido recibido con mucha alegría por los responsables de esta administración de Carcaixent, que reconocen que después de una racha que les llevó en los primeros meses del año a repartir cinco premios, llevaban “unos meses” sin ninguno. El responsable del establecimiento señala que el premio ha sido recibido como una motivación para el equipo y las personas del entorno para seguir repartiendo suerte.

El gerente de la administración asegura desconocer quién ha sido el agraciado, ya que no se ha presentado ni se se ha puesto en contacto con el despacho de loterías, aunque advierte de que este comportamiento tiende a ser habitual porque las personas que son premiadas suelen acudir directamente al banco para cobrar el boleto y pasan la administración donde lo validaron. Según explica, en la mayoría de ocasiones que “La Pilota” ha repartido algún premio “nunca llegamos a saber quién es el premiado”.

La administración señala que este premio no es el único que han repartido este año. En lo que va de 2026 ya han validado cinco boletos premiados, una cifra que confirma que la suerte ha pasado varias veces por el establecimiento en los últimos meses.