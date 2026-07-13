La renovación del pavimento de una de las arterias principales de Sueca provocará cortes por fases

El Ayuntamiento de Sueca ha iniciado esta semana las obras de reparación y mejora del pavimento de la calle Mare de Déu, una de las principales arterias del casco urbano y una de las que registra un mayor volumen de tráfico diario. La actuación, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, permitirá subsanar los desperfectos que presenta tanto la calzada como el empedrado, reforzando la seguridad vial y mejorando las condiciones de circulación para vehículos y peatones.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de tres semanas y se desarrollarán de forma escalonada para reducir al máximo las molestias a vecinos, comerciantes y conductores. Con este sistema, el cierre al tráfico se realizará por tramos, permitiendo mantener operativas el resto de las zonas mientras avanzan las obras.

El concejal de Urbanismo, Julio Serra, ha explicado que la intervención se ha planificado "de manera progresiva para garantizar el buen desarrollo de los trabajos y minimizar el impacto sobre la movilidad". En una primera fase se actuará en el tramo comprendido entre la plazoleta del Convento y el cruce de las calles Molí y Foradat.

Una vez concluyan estos trabajos, las obras continuarán entre el cruce de Molí y Foradat y la calle Sant Miquel. Finalmente, la tercera y última fase abarcará desde este punto hasta la intersección con la calle Sant Josep, completando así la renovación de todo el vial.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha señalado que el inicio de las obras se ha hecho coincidir con la finalización de los trabajos ejecutados en la carretera para evitar que coincidieran ambas actuaciones y se incrementaran las dificultades para la circulación.

Asimismo, ha destacado que la campaña de pavimentación se ha programado expresamente durante el periodo estival, cuando el tráfico urbano disminuye de forma notable, con el objetivo de reducir las afecciones a la ciudadanía.

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Desde el consistorio se insiste en que esta actuación responde al compromiso municipal de conservar en buen estado la red viaria y atender las necesidades de mantenimiento de las calles con mayor uso. La renovación del firme y la reparación del empedrado contribuirán a mejorar la comodidad de la circulación, reducir el deterioro futuro del vial y aumentar la seguridad de todos los usuarios.