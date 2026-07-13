Sumacàrcer cierra "sine die" l'Ila de l'Esgoletja tras dos muertes en el Xúquer en cinco días

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ha cerrado al público el paraje de l’Illa de l’Esgoletja para evitar al acceso al Xúquer a través de esta área recreativa tras el fallecimiento en aguas del río de dos personas en los últimos cinco días, la última, este domingo, como ha informado Levante-EMV. El alcalde ha ordenado la instalación de unas vallas con la cinta de la Policía Local para evitar el paso al paraje, una media que se adopta “sine die”, según ha confirmado David Pons.

El verano ha arrancado de la forma más trágica en Sumacàrcer con dos personas ahogadas en aguas del Xúquer, a la altura de l’Illa de l’Esgoletja, lo que deja un balance sin precedentes en un tramo del río que acumula seis fallecidos en los últimos cinco años. No consta en la historia reciente dos muertes en el río en un intervalo tan corto y, de hecho, en 2025 no se registraron víctimas mortales. En el caso de Antella, otro tramo del Xúquer con gran afluencia de bañista cada verano, que el ayuntamiento trata de regular, no se registran víctimas mortales desde el año 2018.

Bañias en el Xúquer en una imagen tomada desde Sumacàrcer el domingo. / Levante-EMV

“Lamentamos mucho las muertes, hay carteles que avisan de que la zona es peligrosa, que hay corrientes y que si no sabes nadar no entres, pero la gente tiene que ser consciente de dónde se mete”, ha señalado David Pons, que subraya que Sumacàrcer no cuenta con una playa fluvial: “Tenemos un área recreativa para ir a merendar que da la casualidad que está al lado del río, pero no es una zona de baño, las playas fluviales tienen otras características”, defiende el alcalde, que ha incidido en que el ayuntamiento está cansado de hacer llamamientos a la prudencia, pero no puede poner socorristas. “Estamos hablando de un río y la Ley de Aguas es muy clara, la gente es responsable de sus actos. Nosotros podemos intentar informar a la gente que es lo que hacemos, pero esto no es que ir a la playa de Cullera”, ha señalado el alcalde que, de momento, ha optado por cerrar el acceso al área recreativa, aunque Pons advierte de que el río tiene otros muchos puntos de acceso.

El munícipe defiende que los tres euros por persona que se cobran por el acceso a la área recreativa -diez por vehículo y día que aparcta en las zonas habilitadas, con derecho de acceso al paraje para los ocupantes- solo buscan cubrir una parte "de los enormes gastos de limpieza" que provoca la gran afluencia de visitantes al Xúquer, especialmente los fines de semana. "Lo que se recauda es para mantener mínimamente los espacios", incide.

El Xúquer se cobró el pasado miércoles la vida de un joven de Alfarb y este domingo la de otro hombre, ambos a la altura de l’Illa de l’Esgoletja, aunque el alcalde comenta que, al parecer, en el primer caso, “ni siquiera había pisado el paraje”. Otras cuatro personas perdieron la vida en esta zona entre agosto de 2021 y el 30 de julio de 2023.

En este punto existe un recodo que provoca un remolino que suele atrapar a bañistas y colchonetas. La persona que conoce el enclave se deja llevar y solo trata de salir cuando el remolino te vuelve a situar hacia su exterior. En caso contrario, la lucha por salir puede resulta infructuosa y puede acabar con la agotamiento.

Con todo, las personas que frecuentan el río o han aprendido a nadar en él advierten de que no es el único riesgo. "Al río no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto", comenta un vecino de Sumacàrcer. Otros usuarios inciden en que hay que ir con cuidado con los cortes de digestión o evitar entre en el agua si se ha ingerido alcohol.

En idénticos términos se expresa la alcaldesa de Antella, Mª Eguenia García, que comenta que en el paraje de l'Assut suelen haber accidentes, aunque ya hace unos años que no se han producido ahogamientos. El último se remonta al año 2018. En 2015 y 2016 también se registraron víctimas mortales. "La gente de Antella ha aprendido a nada allí, pero al río hay que tenerle mucho respeto", incide.

Noticias relacionadas

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que suele movilizar sus efectivos en los rescate, alerta de que hay que tener un cuidado especial con el baño en los ríos. "El agua puede estar muy fría, la profundiad es muy variable y los fondos inestables", señala, mientras advierte de que la mayor parte de la zona carecen de vigilancia. Entre los consejos genéricos también señalan como fundamental que la persona que entra sepa nada -algo que no siemrpe ocurre, como se ha comprobado en rescates en el Xúquer que han acabado con éxito- y que, en caso de no sabar, se utilicen chalecos homologados en lugar de manguitos o flotadores. También inciden en la importancia de conocer las características y la profundidad de la zonas de baño antes de entrar.