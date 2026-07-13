“Units per Carcaixent no puede aprobar unos presupuestos si no se sientan a negociar con nosotros. Pedimos a la alcaldesa que no tenga tanta prisa en llevarlos al pleno sin haberlo al menos hablado, a no ser que lo que quiera es que no se aprueben y pasar por víctima”. La portavoz de este grupo independiente, Ana Calatayud, ha respondido al órdago lanzado por la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana (PP), al convocar un pleno extraordinario al que llevará los presupuestos de 2026 sin haberse garantizado los votos necesarios para aprobarlos. La sesión se celebrará este miércoles a primera hora de la mañana. Calatayud no quiere que la estrategia del PP, que gobierna en minoría, acabe por responsabilizar a la oposición -o al menos a su grupo- si no se aprueban los presupuestos y ha revelado que respondió al llamamiento realizado por la alcaldesa el 1 de julio -que ha reiterado con posterioridad- para que los grupos hicieran propuestas con un conjunto de enmiendas.

“Resulta difícil de entender que un gobierno que cuenta únicamente con 6 de los 21 concejales de la corporación afronte la aprobación del documento económico más importante del año sin abrir un verdadero proceso de diálogo con todos los grupos municipales”, ha señalado la portavoz de Units per Carcaixent, que reconoce que el PP envió un primer borrador en marzo “que ni siquiera conocía el Interventor”, apostilla, y que el equipo de gobierno ha acabado cambiando.

Las enmiendas que Units planteaban propuestas de inversión, aunque no la forma de financiarlas -de dónde se recortaba en el borrador de partida- ya que Calatayud entiende que es una decisión que tiene que tomar el equipo de gobierno. Almiñana había reclamado propuestas equilibradas. Con todo, a juzgar por el testimonio de la Calatayud, los contactos han seguido en los últimos días o las últimas horas. “Nos han pedido que cuantifiquemos, que digamos de qué partidas se obtienen los fondos, pero nosotros le decimos que en algunas es solo cuestión de voluntad política. Hoy lunes me ha enviado un correo que me dice que están dispuestos a aceptar algunas propuesta”, comenta Calatayud, mientras señala que si se abre un proceso de diálogo y se llegan a acuerdos su grupo podría apoyar el presupuesto, pero no lo hará sin esa negociación. Units cuenta con cinco concejales. Un acuerdo entre PP y Units permitiría aprobar los presupuestos, aunque la negociación, se avanza, no se presume fácil.

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Calatayud estima en torno a 500.000 euros las modificaciones que conllevarán sus propuestas, sobre un presupuesto de casi 25 millones de euros, “lo que representa un 2 %”. Entre algunas propuestas, detalla la que plantea aumentar las ayudas para barreras contra inundaciones, el Bono Comerç, reparaciones en caminos rurales, el campo de fútbol o una asignación de 100.000 euros para hacer unos presupuestos participativos para que los barrios decidan en qué se gastan el dinero.