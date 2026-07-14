El Alzira FS sabrá este miércoles si regresa a Primera División

Un año después la historia se repite. Tal día como hoy, 14 de julio de 2025, el Family Cash Alzira FS recibía el comunicado de que podía inscribirse en Primera División. A partir de este miércoles 15 de julio, la entidad ribereña sabrá si tiene posibilidades de retornar a la Primera División del fútbol sala español o continuar en la categoría de plata. Todo depende de que el CD Xota se inscriba en la competición, algo que todavía no ha hecho y mañana finaliza el plazo. El mutismo es total. Incluso en la propia Navarra. Los principales diarios de la comunidad foral no han informado desde días después de la reunión que mantuvieron representantes del club de Irurtzun y del aspirante a presidente, el también mandatario de Ribera Navarra, imputado en una amplia investigación judicial, Ramón Lázaro. Las pocas informaciones que llegan es que la plantilla ha quedado libre y no se está inscribiendo ningún jugador.

En caso de que no se formalizase la inscripción, el Alzira FS sería el principal candidato a ser repescado para la máxima categoría. En la directiva alzireña sigue habiendo dudas de si sería racional volver a aceptar el ascenso con una plantilla construida para Segunda División y no se quiere volver a padecer tanto como esta temporada. Bien es cierto que cualquier equipo que asciende de la categoría de Plata, incluidos los campeones, están abocados a sufrir en una de las ligas más exigentes y con más nivel del mundo del fútbol sala.

Aunque la directiva ribereña lo niega, todo apunta a que el club tendría preacuerdos con tres jugadores de Primera División para reforzar una plantilla joven y con gran futuro. En unas 24 horas se desvelará la incógnita y será momento de tomar decisiones.

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En caso de no ascender administrativamente, los alzireños saben dos rivales más a los que se enfrentarán en Segunda División. Los descendidos a Segunda B, Avanza Jaén y Unión África Ceutí, han sido repescados para ocupar las plazas del Levante UD, que ha renunciado a la plaza y jugará en Tercera y del Málaga. La RFEF ha decidido extinguir al cuadro malagueño de Segunda, su filial de Segunda B y el juvenil de División de Honor, lo que permite al conjunto ceutí salvarse por segundo año consecutivo del descenso a Segunda B. El año pasado fue por el ascenso del Alzira FS.