El cierre de l'Illa de l'Esgoletja tras dos muertes en cinco días no frena la afluencia de bañistas al Xúquer en Sumacàrcer

El cierre del área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja de Sumacàrcer tras registrarse dos muertes en este tramo del Xúquer en apenas cinco días no ha frenado la afluencia de bañistas al río que, como ha podido comprobar este martes Levante-EMV, al encontrar vallado el paso habitual remontan el cauce en busca de otro punto de acceso.

Una familia con flotadores y una barca pasa este martes por el acceso cerrado al área recreativa de l'Esgoletja. / Perales Iborra

El ayuntamiento mantiene la clausura del paraje municipal “sine die” en un intento de evitar nuevos accidentes en las aguas más próximas, aunque es consciente de que esta decisión “no soluciona ningún problema” ante la imposibilidad de controlar los más de seis kilómetros de cauce del Xúquer a su paso por su término municipal, expone el alcalde, David Pons, que reconoce las dudas que se plantean en esta coyuntura compleja. “Sinceramente no sabemos qué decisión tomar”, comenta. No se descarta en estos momentos ninguna opción, desde una posible reapertura en unos días a mantener el cierre durante todo el verano. En cualquier caso, tiene claro que será una decisión municipal, del mismo modo que “desde hace años estamos adoptando medidas” para tratar de paliar el problema que representa para un pueblo pequeño como Sumacàrcer la afluencia masiva de bañistas cada fin de semana del verano.

Debate sobre la seguridad en el río

No obstante, las dos muertes consecutivas en este tramo del río han abierto el debate sobre cómo prevenir este tipo de accidentes. “El baño es un uso permitido en el dominio público hidráulico”, señala la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que recomienda a los bañistas informarse sobre los “riesgos asociados” a ríos, lagos o embalses de los que pretendan disfrutar. “Aunque el baño constituye un uso común recogido en la Ley de Aguas y, por tanto, no requiere autorización previa para practicarse en el dominio público hidráulico, es importante recordar que ríos, lagos y embalses son entornos naturales que pueden presentar riesgos que conviene conocer y evitar”, señala el organismo de cuenca, que recomienda “extremar la precaución y respetar en todo momento las indicaciones y limitaciones establecidas por las distintas administraciones competentes”.

Tres bañistas buscan un acceso al Xúquer tras pasar por l'Esgoletja. / Perales Iborra

La CHJ recuerda que las Comunidades Autónomas pueden “restringir o prohibir temporalmente el baño en determinadas zonas por motivos de seguridad, calidad de las aguas o conservación ambiental” y que también los ayuntamientos “pueden establecer limitaciones por razones de salubridad pública o seguridad ciudadana”.

"No podemos prohibir que se bañe la gente"

El alcalde de Sumàcarcer responde a esta disposición: “Todos nos dicen lo que tenemos que hacer pero nadie nos echa una mano”, comenta David Pons, mientras pregunta cómo puede un ayuntamiento prohibir el baño “si no puede hacer cumplir esa orden”, en el caso de su municipio, “con más de seis kilómetros de río y un casco urbano masificado” cuando llega el fin de semana. “No podemos prohibir que se bañe la gente”, comenta Pons, que reclama ayuda a la CHJ “para controlar los aforos y la masificación” de estos parajes fluviales.

Noticias relacionadas

La plataforma ecologista Xúquer Viu, que lleva más de veinte años reivindicando unos ríos limpios para que se pueden disfrutar, ha aportado su visión a un debate sobre la seguridad en las zonas de baño fluviales que considera “necesario”. “No queremos que la respuesta a estas tragedias sea la prohibición generalizada del baño ni la criminalización de aquellos que quieren disfrutar del río. El Xúquer ha de continuar siendo un espacio vivo, accesible, respetado y estimado”, señala el colectivo conservacionista, mientras expone que el disfrute de los ríos tiene que acompañado “de una responsabilidad individual ineludible”. “El río no es una piscina ni un parque acuático, tiene corrientes, cambios de profundidad, temperaturas frías en las que la seguridad no está garantizada por nadie más que por uno mismo”, comenta.