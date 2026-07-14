Cuenta atrás para la celebración del Zevra en Cullera

Cullera volverá a convertirse en apenas diez días en la capital de la música urbana del Mediterráneo. El festival Zevra afronta su quinta edición con la previsión de reunir a más de 150.000 asistentes entre el 24 y el 27 de julio, una cifra que lo consolida como uno de los mayores eventos musicales de España y que, además, supondrá un nuevo impulso económico para la ciudad en pleno verano.

El recinto situado junto a la playa acogerá más de cien conciertos distribuidos en ocho escenarios, con una programación que combina reguetón, pop, música urbana, electrónica, trap e indie y que volverá a atraer a miles de jóvenes procedentes de toda España. La organización confía incluso en superar el récord de asistencia alcanzado en anteriores ediciones.

El cartel estará encabezado por tres de los nombres más internacionales de la música latina: Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, auténticos reclamos de una edición que también contará con artistas de primer nivel como Leire Martínez, que regresa a Cullera dos años después de su anterior actuación, Saiko, Omar Montes, Chanel, JC Reyes, Álvaro Soler, Juan Magán, La Pantera, Luar La L, Metrika, Ovy On The Drums, Efecto Pasillo, Iñigo Quintero o La La Love You, entre muchos otros.

La oferta musical se completará con una destacada presencia de la música electrónica gracias a DJ Nano, Anthony Godfather, Alvama Ice, Brenda Serna, Michenlo o Parkineos, además de la incorporación de Shark, una de las nuevas propuestas festivas dirigidas al público de la Generación Z.

Un guiño a la cultura valenciana

Una de las novedades más singulares llegará en la jornada inaugural del viernes con un escenario dedicado íntegramente a las charangas valencianas. Diez formaciones de distintos puntos de la Comunitat protagonizarán un formato de actuaciones cara a cara que aportará un marcado sello festivo y popular al inicio del festival.

Cullera, al completo durante cuatro días

Como ya ocurrió en las anteriores ediciones, el impacto del festival irá mucho más allá del recinto musical. La llegada masiva de visitantes volverá a situar la ocupación turística de Cullera prácticamente al cien por cien, con hoteles, apartamentos turísticos, campings y restaurantes registrando una intensa actividad durante todo el fin de semana.

El recinto dispondrá además de una amplia zona de descanso con capacidad para 8.000 personas, repartidas entre acampada, glamping y autocaravanas, lo que permitirá que miles de asistentes permanezcan durante toda la celebración del evento.

Mil empleos y un amplio dispositivo de seguridad

La organización estima que el festival generará alrededor de mil puestos de trabajo directos, además de la actividad indirecta asociada a empresas de montaje, restauración, transporte, seguridad y servicios.

Para garantizar el desarrollo del evento se desplegará un operativo de seguridad integrado por 700 efectivos, con presencia de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y diferentes unidades especializadas que reforzarán la vigilancia tanto en el recinto como en los accesos, carreteras y principales zonas de concentración de público.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos, Zevra volverá a poner en marcha una amplia red de autobuses que conectará Cullera con una decena de ciudades españolas y numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. Habrá rutas desde Madrid, Euskadi, La Rioja, Aragón, Murcia y Cataluña, además de servicios desde València, Castellón, Alicante y localidades como Gandia, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Alcoy, Sueca, Dénia, Oliva, Tavernes de la Valldigna o El Perelló.