Susto por el derrumbe del falso techo de la portería en un céntrico edificio de Alzira
El incidente no ha causado heridos y los bomberos han saneado la zona dañada para garantizar un acceso seguro
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Inés Hernández Lladró
Alzira
El falso techo del portal en un céntrico bloque de viviendas conocido como "Edificio Palmeras", situado en la plaza del Reino de Alzira, se ha desplomado esta tarde, lo que ha obligado a intervenir de inmediato a la Policía Local y a una unidad del parque de bomberos.
El incidente no ha provocado heridos mientras que los bomberos han comenzado tareas de saneamiento retirando el falso techo en su totalidad para garantizar el acceso seguro a la finca.
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