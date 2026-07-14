Susto por el derrumbe del falso techo de la portería en un céntrico edificio de Alzira

El falso techo del portal en un céntrico bloque de viviendas conocido como "Edificio Palmeras", situado en la plaza del Reino de Alzira, se ha desplomado esta tarde, lo que ha obligado a intervenir de inmediato a la Policía Local y a una unidad del parque de bomberos.

El incidente no ha provocado heridos mientras que los bomberos han comenzado tareas de saneamiento retirando el falso techo en su totalidad para garantizar el acceso seguro a la finca.