La inscripción del CD Xota aleja las expectativas del Alzira FS de regresar a Primera División

La inscripción del CD Xota navarro para disputar la próxima temporada la liga en Primera División aleja finalmente las expectativas del Alzira FS de regresar a la máxima categoría en una respeca que generaba dudas en el club. La inscripción se ha formalizado este martes, un día antes de que venciera el plazo. La situación vivida en torno a la entidad navarra, el hecho de que la plantilla quedó liberada y que no se hubiera inscrito a ningún jugador alimentaba las dudas de su continuidad.

Un año después la historia se repitía en el seno del Family Cash Alzira FS. Tal día como hoy, 14 de julio de 2025, el Family Cash Alzira FS recibía el comunicado de que podía inscribirse en Primera División. Este año el plazo finalizaba el miércoles 15 de julio, fecha tope en la que la entidad ribereña debía conocer si tenía posibilidades de retornar a la Primera División del fútbol sala español o continuar en la categoría de plata. Todo dependía de que el CD Xota se inscribiera en la competición, un requisito que finalmente ha formalizado.

En caso de no haberlo hecho la inscripción, el Alzira FS era el principal candidato a ser repescado para la máxima categoría.

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En caso de no ascender finalmente, los alzireños saben dos rivales más a los que se enfrentarán en Segunda División. Los descendidos a Segunda B, Avanza Jaén y Unión África Ceutí, han sido repescados para ocupar las plazas del Levante UD, que ha renunciado a la plaza y jugará en Tercera y del Málaga. La RFEF ha decidido extinguir al cuadro malagueño de Segunda, su filial de Segunda B y el juvenil de División de Honor, lo que permite al conjunto ceutí salvarse por segundo año consecutivo del descenso a Segunda B. El año pasado fue por el ascenso del Alzira FS.