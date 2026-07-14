La merma progresiva de fieles provoca la reducción de la novena de Sant Bernat de Alzira a tres días

La novena que tradicionalmente se ha celebrado en honor a los Santos Patronos de Alzira, Bernardo, María y Gracia, se reducirá este año a un Triduo que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de julio a las 19:30 horas. La decisión del párroco de Santa Catalina y consiliario de la Archicofradía de los Santos Patronos, Enrique Masiá, responde a una progresiva reducción en la asistenica fieles a los rezos de la novena, según deja entrever el sacerdote en una explicación publicada en el libro de fiestas.

Masiá expone que la reducción de la novena a tres días tiene como objetivo principal “concentrar los esfuerzos para lograr una participación más intensa, consciente y comprometida”. Además, expone que si la sociedad ha cambiado también las tradiciones exigen una remodelación para adaptarse a los nuevos tiempos. “Las tradiciones no sobreviven por repetirse mecánicamente, sino porque cada generación les da vida y sentido. Mantener una estructura que ya no favorece la participación puede terminar debilitando la devoción”, explica el párroco, que incide en que “la experiencia demuestra que muchas personas asisten uno o dos días de la novena, pero pocas completan los nueve”. "Muchas personas tienen dificultades para comprometerse durante nueve días consecutivos, aunque mantengan una sincera devoción hcia los Santos Patronos", incide

El presidente de la Archicofradía de los Santos Patronos, Francisco Felguera, admite que la decisión no ha sido recibida con mucho entusiasmo por los miembros de la entidad, formada en gran parte por personas mayores que valoran mucho las tradiciones. “Somos gente de costumbres, y los mayores más”, señala. Además, recuerda que la devoción a los Santos Patronos ha sido históricamente muy fuerte en Alzira: “Incluso en tiempos de la Guerra Civil celebraban las novenas escondidos en una casa”, afirma.

A pesar de que existen fieles dentro de la archicofradía que preferirían mantener los nueve días de esta práctica, el presidente insiste en que confían plenamente en el criterio del párroco. “Desde la archicofradía, apoyo total a Enrique”, explica Felguera, ya que ellos también quieren impulsar, al igual que Masiá, un mayor compromiso de los fieles con el culto a los Santos Patronos de Alzira.

Las fiestas en honor a Sant Bernat no son solo devoción, sino también “historia y fe”, argumenta Felguera. “La historia de Sant Bernat es real y ocurrió aquí”, afirma, quien recuerda que existen reliquias y documentos que lo acreditan. El deseo de la archicofradía al apoyar la decisión del párroco es que el culto a Sant Bernat llegue a todo el mundo, declara el presidente.

El párroco, por su parte, incide en que el cambio “no supone abandonar una tradicicón, sino actualizarla para que siga cumpliendo su misión evangelizadora”, incide Masiá.

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La respuesta de los fieles a estos cambios se comprobará en los próximos días. “El día 24 lo sabremos”, asegura Felguera. El recibimiento positivo o negativo se valorará al finalizar las fiestas patronales de este 2026.