La Ribera ante el aviso rojo: Alzira cierra la Murta y la Casella, Benifaió suspende la 'Escola d'Estiu' y la piscina será gratuita en l'Alcúdia

La comarca de la Ribera afronta este miércoles 15 de julio una jornada marcada por el aviso rojo por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ante la previsión de que los termómetros alcancen los 42 º C en muchas localidades. Los ayuntamientos han realizado llamamientos a la ciudadanía para evitar situaciones de riesgo y han arbitrado medidas preventivas para afrontar el calor extremo y el riesgo de incendio que comporta.

Mercado ambulante solo hasta las 12

El Ayuntamiento de Alzira, además de habilitar el refugio climático que gestiona de la mano de Cruz Roja, ha ordenado el cierre al público del Paraje Natural Municipal Murta-Casella para reducir el riesgo de incendio, mantendrá cerrado el cementerio, salvo en caso de entierro, mientras que el mercado ambulante del miércoles atenderá a los clientes hasta las 12 del mediodía.

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí ha ordenado la suspensión de las actividades deportivas al aire libre, de forma que el polideportivo solo permanecerá abierto para el acceso a la piscina de verano, y todas las actividades dirigidas a personas mayores. El cementerio municipal permanecerá abierto solo hasta mediodía.

El Ayuntamiento de Benifaió ha suspendido la actividad de la Escola d’Estiu y ha aconsejado a los establecimientos de hostelería que eviten el servicio en terrazas en las horas centrales del día con aviso rojo.

Carlet ha prohibido transitar por sendas o campo a través en terrenos forestales, encender fuego o cualquier tipo de obra o trabajos en suelo forestal o a su alrededor.

En municipios como l’Alcúdia la piscina será este miércoles gratuita hasta completar aforo.

A las medidas concretas adoptadas por cada ayuntamiento se suman las recomendaciones habituales: evitar el sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera y protección solar y prestar atención a mayores, menores y personas con enfermedades crónicas. Además, los consistorios insisten en no dejar personas ni animales en vehículos y de contactar con el 112 ante cualquier incidencia.

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Los ayuntamientos tratan de minimizar a través de estas medidas los efectos negativos de una jornada que se prevé extremadamente calurosa y garantizar que la población esté informada y protegida ante otro episodio de calor extremo este mes de julio.