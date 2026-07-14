Sorprendido cuando forzaba la ventana de una vivienda en una urbanización de Alzira
Un vecino alertó a la Policía Local al escuchar el ruido por la noche en un chalet de El Racó
Agentes de la Policía Local de Alzira detuvieron días atrás a un hombre cuando intentaba forzar una ventana para supuestamente entrar a robar en una vivienda de la urbanización El Racó que, ese momento, se encontraba vacía. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves al viernes, cuando un vecino alertó a las fuerzas de seguridad tras escuchar ruidos en una vivienda próxima a la suya.
Dos patrullas de la Policía Local se desplazaron rápidamente a esta área residencial ubicada junto al camino de la Casella y, siguiendo las indicaciones que había dado el vecino, llegaron a una vivienda ubicada en la calle Comarques Valencianes, donde sorprendieron a un hombre que intentaba forzar una ventana para colarse en una vivienda.
Los agentes procedieron a su detención por tentativo de robo y su traslado a la Comisaría de la Policía Nacional.
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