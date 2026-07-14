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Sorprendido cuando forzaba la ventana de una vivienda en una urbanización de Alzira

Un vecino alertó a la Policía Local al escuchar el ruido por la noche en un chalet de El Racó

Un vehículo de la Policia Local en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policia Local en una imagen de archivo. / VICENT M PASTOR

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Pascual Fandos

Alzira

Agentes de la Policía Local de Alzira detuvieron días atrás a un hombre cuando intentaba forzar una ventana para supuestamente entrar a robar en una vivienda de la urbanización El Racó que, ese momento, se encontraba vacía. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves al viernes, cuando un vecino alertó a las fuerzas de seguridad tras escuchar ruidos en una vivienda próxima a la suya.

Dos patrullas de la Policía Local se desplazaron rápidamente a esta área residencial ubicada junto al camino de la Casella y, siguiendo las indicaciones que había dado el vecino, llegaron a una vivienda ubicada en la calle Comarques Valencianes, donde sorprendieron a un hombre que intentaba forzar una ventana para colarse en una vivienda.

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Los agentes procedieron a su detención por tentativo de robo y su traslado a la Comisaría de la Policía Nacional.

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