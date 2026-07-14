Sueca refuerza este verano el operativo policial y de salvamento en las playas

El Ayuntamiento de Sueca ha presentado esta martes en Les Palmeres el Servicio Especial Playas 2026 de la Policía Local, que representa una apuesta municipal para reforzar la vigilancia en la zona costera con un dispositivo que sumará más de 160 servicios efectivos (servicios extraordinarios realizados por la plantilla) al dispositivo habitual durante los meses de julio y agosto. Paralelamente, en otro acto celebrado esta misma mañana se ha presentado el dispositivo de socorrismo y baño adaptado para esta temporada estival.

Las autoridades locales en la presentación de la campaña. / Levante-EMV

La concejalía de Seguridad Ciudadana ha realizado una apuesta firme este verano para que la Policía Local de Sueca "ofrezca un servicio policial más próximo, visible y preventivo tanto a los vecinos y vecinas como a los miles de visitantes que disfrutan de nuestras playas", ha explicado la edil Noelia Benedito. La concejal añade que se intentó implementar el servicio el pasado verano, pero la situación económica no lo permitió.

Según ha explicado Ricardo Muñoz, inspector de la Policía Local de Sueca, "el servicio se prestará todos los días de la semana en las horas principales, garantizando así una cobertura reforzada durante toda la semana. Los agentes desarrollarán su labor con quad, motocicleta y a pie, un modelo de trabajo agiliza el acceso a los diferentes espacio del litoral, aumenta la capacidad de respuesta y permite mantener un contacto constante con la ciudadanía.

Un grupo de socorristas en la presentación del dispositivo de vigilancia de las playas. / Levante-EMV

Por su parte, el dispositivo de vigilancia, socorrismo y baño adaptado se ha presentado esta misma mañana en un acto al que han asistido diversas autoridades locales. Este acto de presentación también ha servido para informar de las cuatro playas adaptadas de Sueca que ya están en funcionamiento: la playa de la Lastra, les Palmeres, Bega de Mar y Mareny Blau.

Este año el dispositivo ha arrancado más tarde porque las obras de regeneración del ministerio obligaron a ir abriendo la costa por tramos. Eso hizo que tanto las infraestructuras como el personal se fueran incorporando poco a poco. Además, el ayuntamiento ha sumado ocho peones para ayudar en el acondicionamiento de las playas, reforzando las tareas de limpieza que ya realiza una empresa destinada para este servicio.

Dos técnicos de emergencias sanitarias y 27 socorristas

El servicio de socorrismo funciona ya con todos los recursos previstos tras la apertura progresiva de los tramos afectados por las obras de regeneración del ministerio. El dispositivo integra 2 técnicos en emergencias sanitarias, 27 socorristas, 11 profesionales de baño adaptado, 3 patrones de embarcación y 2 coordinadores, además de 10 torres de vigilancia, una ambulancia y una moto de agua. A ello se suman ocho peones dedicados al acondicionamiento y mantenimiento de las playas.

La concejal de Playas, Pilar Moncho, ha destacado que "nuestro objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de las playas de Sueca con la máxima tranquilidad. Disponemos de un equipo preparado para actuar ante cualquier incidencia, tanto en la zona de baño como el entorno de las playas, ofreciendo una respuesta rápida y coordinada".

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Por su parte, el coordinador del servicio, Sergi Burguera, ha explicado que el dispositivo está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales especializados y ha incidido en la importancia de la prevención como principal herramienta para garantizar la seguridad. "Nuestro trabajo no consiste solo a intervenir cuando hay una emergencia, sino sobre todo a anticiparnos a cualquier situación de riesgo porque la temporada transcurra con la máxima normalidad", ha señalado.