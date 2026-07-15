Andreu Salom se reincorpora como alcalde de l'Alcúdia tras cerca de ocho meses de baja

El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, se ha reincorporado este miércoles a sus funciones tras permanecer cerca de ocho meses apartado de la actividad municipal por una baja laboral que cogió en unos momentos de máxima tensión en el proceso de reconstrucción del municipio tras la dana. “Lo he pasado mal, desgraciadamente caí enfermo porque no pude soportar la situación y ahora me encuentro recuperado. Caer enfermo no es ningún capricho, no pensaba que el sufrimiento pudiera dejar secuelas. El único interés que tengo es volver a trabajar por mi pueblo, intentar ayudar y sumar para que l’Alcúdia recupere tras la dana un pulso que todavía no ha recuperado”, ha comentado.

Salom asegura que regresa por responsabilidad en, posiblemente, el momento más complicado para l’Alcúdia. “Encabezaba la lista de mi partido, gané las elecciones y pienso que tengo una responsabilidad. Lo más fácil hubiera sido no regresar, el 30 de junio cumplí 65 años, pero la cuestión no es si jubilarme o no, la cuestión es que quedan diez meses de legislatura y tengo una responsabilidad y un compromiso con mis vecinos que tengo que cumplir, como siempre he hecho, con más o menos acierto”.

Preguntado sobre su futuro político en el PSPV, Andreu Salom se ha limitado a señalar que “pasa por los próximos diez meses, que es lo que queda de legislatura y punto”. “Lo único que me planteo ahora es ayudar, sumar y aportar mi experiencia sin ningún ánimo de nada”, ha incidido.

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Salom cogió ayer el alta y este miércoles ha asumido de nuevo la alcaldía, con todas las competencias, que en este período ha ejercido de forma accidental Àngels Boix.