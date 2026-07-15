Las cabras se vuelven a dejar ver en las calles de Sumacàrcer con termómetros por encima de los 40ºC

Las altas temperaturas que se han registrado hoy en la Ribera ha vuelto a empujar a varios ejemplares de cabra montés hacia las calles de Sumacàrcer en busca de agua. En concreto, este miércoles se han dejado ver tres ejemplares en el parque de la Florida.

No es la primera que esta fauna salvaje se adentra en el núcleo urbano de esta localidad, coincidiendo en muchas ocasiones con jornadas de temperaturas muy elevadas en las que los animales bajan al municipio o intentan acercarse al río en busca de agua.

El observatorio de Sumacàrcer, que forma parte de la red de la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet), ha alcanzado este miércoles una máxima de 41,2 º C, que junto al registro que ofrece la estación ubicada en el IES Pere d'Esplugues de la Pobla Llarga, representa la temperatura más alta en la Ribera, en la red de estaciones de Avamet. Un total de trece observatorios de la comarca han superado este miércoles los 40 º C, en la primera jornada de la nueva ola de calor.

Las otras termperaturas más altas se han localizado en Gavarda, con 41,1 °C; Alzira, en el observatorio de Mulata Alzicoop, con 41,0 °C; Càrcer (Pla del Rei), 40,7 °C; Castelló (CEIP Severí Torres), 40,6 °C; Cotes (sèquia nova), 40,5 °C; Antella, 40,4 °C; Manuel, l'Énova y Alcàntera del Xúquer, 40,3 °C, y Rafelguaraf y Carcaixent (Quatre Camins) con 40,2 °C.