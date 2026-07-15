La alerta por reventón térmico y fuertes vientos provoca el cierre de las piscinas en Carlet y Carcaixent

Al aviso rojo por altas temperaturas que afecta a la comarca de la Ribera se añade una segunda alerta que advierte de posibles tormentas con granizo acompañadas de reventones cálidos de viento que podrían generar rachas de 75km/h. Esta actualización del temporal ha llevado a los ayuntamientos de Carlet y Carcaixent a tomar medidas más estrictas para proteger a la ciudadanía.

En Carlet, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) se ha acordado el cierre de varias instalaciones municipales como la piscina, la zona deportiva y los parques y jardines. También se ha decretado la suspensión de actividades en el edificio el Parc. Asimismo, el servicio de la Asociación Contra Incendios Forestales (ACIF Carlet) se ha activado ante el riesgo extremo de incendios y se ha reforzado los servicios de la Policía Local para esta tarde.

Además, se recomienda a las empresas, establecimientos, bares y restaurantes retirar de la vía pública cualquier elemento que pueda ser trasladado por el viento, en especial toldos, paraguas, muebles y otros objetos que puedan causar incidentes. El ayuntamiento ha recomendado adoptar medidas preventivas ante la realización de actividades de entidades o asociaciones esta tarde e incluso su cancelación.

Carcaixent, por su parte, ha ordenado el cierre de todos los parques, jardines y espacios deportivos al aire libre, así como de la piscina descubierta. En la misma línea que el Ayuntamiento de Carlet, se aconseja recoger las mesas y sillas de las terrazas para evitar que las rachas de viento las desplacen.

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Ambos ayuntamientos apelan a la responsabilidad ciudadana para evitar incidentes.