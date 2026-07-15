Cullera cumple las previsiones en la primera quincena de julio y encara un verano de récord

La temporada alta ha arrancado con fuerza en Cullera. La primera quincena de julio se ha saldado con una ocupación turística que ha rozado el lleno técnico durante los fines de semana y ha superado el 90% de media entre hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, confirmando las buenas previsiones del sector para el verano de 2026.

Fuentes consultadas por Levante-EMV, entre elles la asociación de hostelería y empresas de alquiler turístico, coinciden en señalar que "el destino mantiene un comportamiento por encima de la media provincial gracias a su consolidación como uno de los principales enclaves vacacionales del litoral valenciano". Los establecimientos hoteleros han registrado ocupaciones situadas entre el 90% y el 92%, mientras que los apartamentos turísticos reglados y las viviendas vacacionales se han movido en una horquilla del 92% al 95%, alcanzando el completo en numerosos complejos durante los fines de semana.

El buen comportamiento de Cullera contrasta incluso con las previsiones realizadas por Turisme Comunitat Valenciana para el conjunto de la provincia de Valencia, en las que la ocupación hotelera prevista para julio se situaba en torno al 76%, una cifra sensiblemente inferior a la alcanzada por los principales destinos de sol y playa de la costa valenciana.

El mercado nacional continúa siendo el principal soporte de la demanda, especialmente con visitantes procedentes de la Comunitat Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón. A ello se suma el crecimiento del turismo internacional, con una mayor presencia de viajeros franceses, británicos, neerlandeses y belgas, una tendencia que también refleja la patronal hotelera Hosbec en sus informes para el conjunto de la Comunitat Valenciana.

La evolución de las reservas de última hora, favorecida por las altas temperaturas y la estabilidad meteorológica, ha permitido mejorar las previsiones iniciales. De hecho, Hosbec ya apuntaba a principios de julio que la ocupación real del mes se acercaría al 90% en los principales destinos turísticos valencianos, superando las reservas confirmadas semanas antes.

Agosto apunta al lleno

Las perspectivas para la segunda quincena de julio y, especialmente, para agosto son todavía más optimistas. La celebración de grandes eventos como el Zevra Festival y el Medusa Festival, junto con la intensa programación cultural, deportiva y festiva del municipio, está acelerando las reservas tanto hoteleras como de apartamentos.

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El sector turístico, segunt declaraciones del presidente de la asociación empresarial de hostelería de cullera y comarca Vicente Nacher, 'se confía en que agosto vuelva a convertirse en el mes de mayor actividad del año, con jornadas de ocupación prácticamente total y un importante impacto económico para la hostelería, el comercio y la restauración local".