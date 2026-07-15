Alzira despedeix a La Fúmiga amb un últim concert gratuït
La banda alzirenya actuarà per última vegada al seu poble el dimecres 22 de juliol dins la programació de les Festes de Sant Bernat
Alzira ja ho té quasi tot a punt per a viure, del 17 al 23 de juliol de 2026, una nova edició de les Festes de Sant Bernat, una celebració que torna a apostar per una idea que s’ha convertit en senya d’identitat: festes gratuïtes, de ciutat i descentralitzades, perquè la diversió i l’oci arriben a tots els barris i a totes les edats. Des de la regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira es presenta una programació oberta a la ciutadania, amb concerts, espectacles familiars, humor, propostes musicals i revetles que faran que la setmana estiga plena d’energia, convivència i moments per recordar.
La programació destaca especialment per un esdeveniment que, des del primer minut, s’ha percebut com a irrepetible: l’últim concert de La Fúmiga a Alzira. La banda alzirenya tancarà una etapa davant del seu públic amb un concert que s’ha plantejat com un veritable homenatge a la història compartida amb la ciutat. La cita, titulada ‘L’últim abraç’, tindrà lloc el dimecres 22 de juliol, vespra de Sant Bernat, al Recinte Firal d’Alzira i amb aforament lliure.
Este concert gratuït no és només un acte musical: és un comiat en sentit ampli, un «adéu» des de casa, amb la calidesa de qui sap que la música no es construeix només als escenaris, sinó també al carrer, a les festes i als carrers on el públic ha crescut al costat del grup. La regidora de Festes, Gemma Alós, explica que la voluntat del consistori és que tota la ciutadania i totes les persones que vulguen acompanyar La Fúmiga en este moment puguen gaudir de l’actuació «sense barreres econòmiques».
Per la seua part, el vocalista del grup, Artur Martínez, afirma que «dir adéu en casa és difícil d’expressar, perquè Alzira és el lloc on van començar a somiar i on han rebut sempre un suport immens. Tancar esta etapa davant de la seua gent es converteix en un privilegi, però també en una responsabilitat».
Una setmana pensada per a tots
Les Festes de Sant Bernat 2026 tornen a reforçar el model de gratuïtat i descentralització iniciat en l’edició anterior, oferint una programació de qualitat, diversa i pensada tant per al veinat com per a les persones que visiten la ciutat.
La programació començarà el 17 de juliol amb els finalistes de Cantes o Balles i un espectacle de varietats al parc Pere Crespí. La nit continuarà al Recinte Firal amb les actuacions de Rafa Sánchez (La Unión), OBK i Tenessee.
El 18 de juliol, la plaça Major acollirà Nanets Band Rock i l’espectacle ‘Mi Tierra, Voces del Mediterráneo’, un tribut a cantants valencians com Nino Bravo, Camilo Sexto, Bruno Lomas o Francisco. Al mateix temps, al recinte firal tindrà lloc una nova edició del Festival Remember, amb Cabballero, Imperio, Scanners, Double Dare i Rafa Villalba ‘Chiquetere’, presentat per Fran Álvares de ‘Los 40’, acompanyats per DJs com José Cabedo, Coqui Selection, José Conca, Raquel Cardona i Fran Diaz.
El 19 de juliol, Pep Gimeno ‘El Botifarra’ actuarà a la plaça del Carbó, mentre que el Recinte Firal vibrarà amb el Festival Reggaeton amb José de Rico. El 20 de juliol, la plaça Major serà el torn de Fran Doblas, amb un homenatge a la copla que recordarà figures com Manolo Caracol, Antonio Molina, Rafael Farina o Manolo Escobar, entre d’altres. La nit continuarà al recinte firal amb l’orquestra La Pato.
El tancament amb el patró
Finalment, el 23 de juliol, dia del patró, la plaça Major acollirà el musical The Legends i el tradicional espectacle de focs artificials a carrer de Pirotècnia Crespo, posant el punt final a una setmana intensa. Així, Alzira convertirà el juliol en un gran espai de convivència: concerts per a qui busca energia, espectacles per a qui vol emocionar-se, propostes familiars per a qui vol compartir, i activitats juvenils que fan que la festa siga de totes les persones.
En definitiva, les Festes de Sant Bernat 2026 reivindiquen una idea clara: la ciutat com a escenari, la cultura i la música com a llenguatge comú, i una celebració pensada perquè ningú es quede fora. I, sobretot, una data marcarà el record de l’estiu: el 22 de juliol, quan el Recinte Firal rebrà La Fúmiga amb una abraçada col·lectiva.
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