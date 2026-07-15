Las obras de reconstrucción tras la dana aliviarán 16 años sin inversiones en las ruinas de la Murta de Alzira

La prolongada sequía de inversiones en las ruinas del monasterio de la Murta, que incluso ha llegado al juzgado tras la denuncia en la Fiscalía del colectivo Amics de la Murta para que se investigue la inacción de las diferentes administraciones en los últimos 16 años, se revertirá con un goteo de intervenciones a corto o medio plazo, a poco que se concreten los diferentes proyectos diseñados. El Ministerio de Política Territorial ya ha aprobado las memorias presentadas por el Ayuntamiento de Alzira para consolidar los muros e instalar una cubierta ligera que proteja los restos del claustro y para reparar las cubiertas de la almazara y la capilla, así como un muro exterior de la Casona, con los fondos asignados para la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024. No son las únicas actuaciones previstas por el consistorio en este programa de inversiones, a las que hay que añadir la anhelada restauración de la Torre dels Coloms por parte de la Generalitat, todavía sin fecha, y pese a las dudas que generó una única asignación de 345.000 euros en los presupuestos de 2026, insuficiente para la actuación diseñada y sin previsión de nuevas aportaciones en años sucesivos en base al cuadro de inversiones.

El ayuntamiento ha incluido en los proyectos de reconstrucción una inyección de casi 1,5 millones para actuar en los restos del claustro del antiguo monasterio y la memoria presentada ya ha sido aprobada por el Ministerio de Política Territorial. El consistorio justifica la actuación en que las fuertes precipitaciones de aquel temporal provocaron filtraciones y “saturación de humedad” en los muros del claustro y plantea una intervención para consolidar estas paredes y revestimientos, restaurar pavimentos y molduras, reconstruir algunos tramos de tapial y generar una cubierta ligera que proteja el conjunto. La inversión se ha estimado en 1.483,196,90 euros, según ha explicado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

Cubiertas de la almazara y la capilla

También cuenta ya con el visto bueno del ministerio la actuación que plantea reparar las cubiertas de la almazara y la capilla de la Casona, así como una fisura en la fachada del ermitorio, en base a las filtraciones y humedades provocadas por la dana. El consistorio expone además que este episodio de fuertes lluvias también afectó al muro de la casona por efecto de la presión del agua que bajaba por la ladera. La actuación, estimada en 482.000 euros, prevé reparar las cubiertas, corregir humedades y daños estructurales en la capilla, así como reconstruir el muro de la casona con un drenaje adecuada.

Una actuación por un importe superior, aunque pendiente de aprobación por parte del ministerio, es la reparación integral de la casona. La memoria presentada por el ayuntamiento estima la inversión en algo más de 920.000 euros y el objetivo es acometer una rehabilitación del edificio mediante la reparación de cubiertas, drenajes e impermeabilización, así como la restauración estructural y mejora de las instalaciones para garantizar su estabilidad y conservación frente a futuros episodios climáticos.

Otro proyecto en el paraje de la Murta, actualmente en redacción, es la reparación de la pista forestal que lleva a la senda de la Creu del Cardenal. Las escorrentías causaron importantes daños que pueden impedir o dificultar el paso de vehículos en caso de emergencia o necesidad de un rescate. El ayuntamiento ha estimado en 392.000 euros la inversión.

Restauración pendiente en la Torre dels Coloms

Al margen de los proyectos vinculados a la reconstrucción, la Murta sigue a la espera de la actuación proyectada por la Conselleria de Cultura en la Torre dels Coloms. El gobierno valenciano incluyó en el año 2021 una dotación de 1,2 millones de euros en sus presupuestos participativos destinada a rehabilitar la torre medieval, una intervención que sigue pendiente. La inclusión de solo 345.000 euros en el presupuesto de 2026 alimentó las dudas.

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Por otra parte, el Ayuntamiento de Alzira ha revisado el proyecto de rehabilitación de la iglesia del monasterio de la Murta siguiendo las indicaciones de la dirección general de Patrimonio y ya ha presentado la propuesta de intervención para optar a financiación en la nueva convocatoria del 2 % Cultural del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana, tras no haber podido ejecutar una asignación anterior de 1,6 millones de eurosal no haber logrado la autorización de Cultura. La intervención, que supondrá una inversión estimada en 1,2 millones de euros, pretende “hacer las criptas visitables”