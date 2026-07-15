La oposición en bloque tumba por segundo año los presupuestos de Carcaixent

El gobierno de Carcaixent tendrá que continuar, un año más, con los presupuestos prorrogados. El órdago lanzado por el PP al convocar un pleno extraordinario para aprobar las cuentas de 2026 sin haberse garantizado ningún apoyo ha obtenido un resultado similar al de 2025. La oposición en bloque (Units per Carcaixent, Compromís, PSOE y Vox) ha tumbado los presupuestos en un pleno matinal marcado por el cruce de acusaciones sobre las verdaderas intenciones de los llamamientos a negociar realizados por el grupo popular, que gobierna en minoría, y los contactos de última hora mantenidos que los dos grupos mayoritarios, el PP y Units.

“Ustedes no han venido a buscar un acuerdo, han venido a buscar un culpable”, ha resumido la portavoz del PSOE, Sara Diert, y en idéntico sentido se ha manifesto la representante de Units, Ana Calatayud, al señalar que el PP no buscaba pactar: “Políticamente les resulta más cómodo acusar a la oposición de que se aprueben los presupuestos. Para Vds. esto no era una negociación, era un trámite”, ha señalado. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha contestado a Calatayud con un argumento similar: “Vd. no quieren negociar, quieren hacer creer a los ciudadanos una cosa, pero continúan en la senda de bloqueo de los últimos tres años”. La portavoz de Compromís, Rosa Nicolau, ha señalado que pese al voto en contra del presupuesto, asumía el compromiso de estudiar y buscar acuerdos para desbloquear aspectos clave para Carcaixent como la mejora de la limpieza viaria o la rehabilitación del Teatro Don Enrique, aunque también ha dejado claro que “no será a coste cero”.

Rechazan el intento de aplazar el debate

El pleno ha arrancado con la propuesta de Vox de dejar el presupuesto sobre la mesa a la espera de abrir “una negociación real” que, según ha expuesto la edil Roser Moreno, “no se ha llegado a producir”, al menos con su grupo político. La petición ha contado con el apoyo de Units per Carcaixent, aunque ha sido rechazada por el resto de grupo. Vox ha presentado enmiendas entre las que planteaba reducir a la mitad la asignación de 80.000 euros a la Feria Modernista y que esta cita pasara a celebrarse cada tres años, que no han recabado ningún apoyo.

El concejal de Hacienda, el popular Pepe Oltra, ha reivindicado que la reactivación de las reglas fiscales convertían la aprobación del presupuesto en una necesidad para poder trabajar sin contratiempos. “Después de dos años con los presupuestos prorrogados la realidad es evidente, los costes han aumentado y nos obliga a gestionar con más rigor”, ha indicado Oltra, mientras señalaba que las cuentas presentadas son “equilibradas, responsables, realistas y para nada ideológicas”. En este sentido, ha señalado que se han elaborado en base a unas líneas básicas como garantizar los servicios públicos esenciales; reforzar la empresa pública Procarsa, encargada de la limpieza y mantenimiento urbano; la mejora de instalaciones deportivas o la apuesta por la seguridad ciudadana con el refuerzo de la Policía Local y el servicio de vigilancia con cámaras. “El presupuesto no resuelve todos los problemas de Carcaixent, ningún presupuesto lo hace, pero da respuesta de forma mayoritaria a las necesidades de los vecinos”, ha señalado.

La oposición marca distancias

La oposición ha marcado rápidamente distancias. Rosa Nicolau ha señalado que con el actual gobierno en minoría la gestión económica ha empeorado en base a los diferentes indicadores -“hemos asistido al hundimiento del castillo de naipes”, ha comentado- al tiempo que afeaba el incumplimiento de diferentes aspectos del acuerdo por el que Compromís aprobó el presupuesto de 2024, que ha provocado una pérdida de confianza. “Este presupuesto no afronta los verdaderos problemas y necesidades urgentes que tiene Carcaixent”, ha resumido para, acto seguido, anunciar el voto en contra.

Negociación en la víspera

Ana Calatayud, por su parte, ha defendido que el debate no era una cuestión de cifras “sino de una forma de gobernar” y ha defendido la disposición de su grupo a negociar en busca de un acuerdo. Calatayud ha revelado que ayer a mediodía se sentó a negociar con el PP: “Pusimos sobre la mesa propuesta serias y realistas, pero también nuestras líneas rojas. Nos dijeron que se estudiarían y que si existía margen para llegar a un acuerdo nos llamarían”, ha expuesto la portavoz de Units, mientras señalaba que esa llamada no se ha producido y que, pasada la medianoche, recibió un correo de la alcaldesa en la que le comunicaba que el equipo de gobierno había decidido “no pactar nada porque desconvocar el pleno suponía tirar por la bardar mucho trabajo realizado durante meses”. Calatayud ha manifestado no entender cómo el gobierno pedía responsabilidad a la oposición y cuando ha tenido una “ocasión real” de negociar unos días para intentar aprobar el presupuesto no ha agotado estas opciones. “Si estos presupuestos eran tan importantes, lo más coherente hubiera sido agotar todas vías de diálogo”, ha incidido, mientras acusaba al PP de no querer pactar.

Acusación de bloqueo a Units

La alcaldesa ha negado los incumplimientos que le afeaba Compromís –al aludir a las obras de reurbanización del eje central ha defendido que ‘hemos ido más deprisa que otros gobiernos’- pero ha dirigido sus invectivas a Catalayud. “Después de tres años de bloqueo y tres meses de silencio por su parte, este gobierno ha puesto por delante los intereses del pueblo y hemos negociado con Vds. La mayoría de sus propuestas ya están contempladas en el presupuesto, no como Vds. querrían, pero de la forma que se puede”, ha expuesto Carolina Almiñana, mientas señalaba que las propuestas de Units planteaban ‘mover’ 535.000 euros de una partida de poco de 700.000. “Está en su campaña, dudamos de que quiera hacer algo bueno por Carcaixent”, ha concluido.

La socialista Sara Diert, por su parte, ha afeado la estrategia del PP de intentar trasladar a la oposición la responsabilidad de aprobar los presupuestos y ha recordado que ya en 2025 esgrimió que si no había presupuestos se produciría un bloqueo “que no ha sucedido”. “Vd. ha presentado un presupuesto para que votemos en contra, sin inversiones, y con solo un 3,5 % del dinero para solucionar necesidades reales”, ha incidido, mientras señalaba que el PP ha construido un relato “victimista” después de tres años de vivir de rentas “porque les dejamos un ayuntamiento saenado y con capacidad de inversión”, ha comentado, mientras emplazaba al gobierno a gestionar sin ese margen que representaba disponer de un remanente de ocho millones de euros. “Vd. no quiere renunciar a nada que le dé visibilidad, pero ahora le corresponde fijar prioridades y tomar decisiones aunque no sean agradables”, ha emplazado Diert a la alcaldesa.

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Desde el gobierno, tanto Oltra como Almiñana han acusado a la oposición de no apoyar el presupuesto por “tacticismo político” a menos de un año de las municipales. “No les conviene que sigamos mejorando”, ha incidido Oltra. "Estamos en minoría por no querer pagar sillones y sueldos y con esa minoría que tanto desprecian hemos conseguido gestionar y que el pueblo avance más que con algunas mayorías", ha concluido la alcaldesa.