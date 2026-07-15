La Ribera aporta tres de las cinco bandas que compiten en la sección de honor del certamen "Ciutat de València"

La Societat Musical d’Alzira, la Lira Castellonera y la Societat Musical Santa Cecília de Cullera participarán como invitadas en la presente edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València", que cumple 140 años de historia. El concurso se celebra este año del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música en una edición en la que actuarán un total de 44 sociedades musicales, 24 en concurso, 5 invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso.

Estas tres agrupaciones musicales de la Ribera intervendrán el domingo 19 de julio en la Sección de Honor, la máxima categoría en la que competirán con la Unió Musical de Torrent y l'Artística Manisense. Todas ellas interpretarán “Resorgir”, la pieza obligatoria del certamen, del compositor Francisco Zacarés Fort, un pieza que narra la experiencia vivida por los valencianos en la tragedia de la dana de octubre de 2024. Está estructurada en tres movimientos: el primero rinde homenaje a los voluntarios; el segundo, a las víctimas y el tercero es un reconocimiento a todas las personas afectadas además de ser un símbolo de esperanza y renacimiento.

La Societat Musical d’Alzira vuelve al concurso trece años después de su última participación en el certamen. En esta edición la banda regresa al Palau de la Música bajo la dirección de Teo Aparicio-Barberán con “fuerzas renovadas, un proyecto artístico de primer nivel y una gran dosis de ilusión”, comenta la presidenta de la Societat Musical d’Alzira, Loreto Petit.

La banda ofrecerá un repertorio, según comenta la presidenta, “potente, equilibrado y lleno de simbolismo” que abrirá su actuación con el pasodoble "Societat Musical d’Alzira" de Pepe Grau. Continuarán con la pieza obligada del certamen y pondrán el broche final a su actuación interpretando la ‘Sinfonía número 5’ del compositor ruso Gennadi Chernov.

Por su parte, la Societat Musical Santa Cecília de Cullera ha apostado por la Sinfonía número 3 “Aquae Flaviae” del compositor Martínez Gallego. Se trata de una de las partituras más exigentes, evocadoras y reconocidas del panorama sinfónico actual que supone uno de los mayores retos interpretativos para cualquier banda sinfónica, según la agrupación. Esta elección representa una declaración de intenciones por parte de esta sociedad musical: exhibir su madurez sonora, su precisión técnica y su capacidad expresiva, según afirma la propia asociación.

En cuanto a la composición musical, esta es una pieza de casi 24 minutos de duración que se estructura en cuatro movimientos entrelazados interpretados sin interrupción. Bajo la dirección de Marcel Ortega, los integrantes de la Societat Sinfónica de Santa Cecília de Cullera interpretarán esta obra conscientes de su dificultad, pero también de la oportunidad que brinda para el crecimiento artístico de la formación.

La Societat de la Lira Castellonera abrirá su participación en el certamen con el pasodoble “Las Arenas”, del compositor valenciano Manuel Morales Martínez, inspirado en el histórico Hotel‑Balneario Las Arenas de la playa de la Malvarrosa. Para la obra de libre elección, la banda apuesta por el estreno de la ‘Quinta Sinfonía ‘1925’, del también valenciano Francisco José Martínez Gallego, autor que ya les llevó a conquistar el primer premio del Certamen Nacional de Bandas de Música de Cullera en 2024 con ‘Aquae Flaviae’.

La nueva sinfonía toma su título del año 1925, cuando la Lira ganó por primera vez la Sección Primera del Certamen de València, un acontecimiento que impulsó su crecimiento y proyección como agrupación musical. “Con esta obra solo queremos rendir un homenaje a aquella gente que lo hizo posible, a pesar de todos los obstáculos de aquel momento", indica la Lira.

La entrada a las actuaciones del certamen es gratuita hasta completar aforo. Además, este año, el presidente del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha anunciado la creación de una fila cero para ayudar al pueblo venezolano tras los terremotos de junio.