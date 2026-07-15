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Tres detenidos en una misma noche en Sueca

Dos de las intervenciones estuvieron relacionadas con presuntos casos de violencia de género y violencia doméstica, mientras que la tercera permitió frustrar un robo con fuerza en una parcela

Agentes de la Policía Local de Sueca, esta semana, en la presentación del dispotivo de seguridad estival.

Agentes de la Policía Local de Sueca, esta semana, en la presentación del dispotivo de seguridad estival. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Sueca

La coordinación entre la Policía Local de Sueca y la Guardia Civil permitió culminar con la detención de tres personas durante la noche del martes en distintas actuaciones desarrolladas en el municipio. Dos de los arrestos estuvieron relacionados con presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica, mientras que el tercero se produjo tras frustrarse un supuesto robo con fuerza en una propiedad privada.

El operativo más destacado se produjo después de que el propietario de una parcela alertara de la presencia de un individuo en el interior de la finca. Tras recibir el aviso, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda por la zona con el objetivo de impedir la huida del sospechoso.

La actuación conjunta permitió localizar poco después a este hombre, que fue detenido como responsable de un delito de robo con fuerza cuando, presuntamente, se disponía a sustraer efectos del interior de la propiedad.

Además de esta intervención, durante la misma noche fueron detenidas otras dos personas por su presunta implicación en delitos de violencia de género y violencia doméstica. Ambos casos quedaron a disposición de la autoridad judicial, conforme establece el protocolo habitual en este tipo de actuaciones.

Los cuerpos de seguridad destacan que la colaboración ciudadana tuvo un papel decisivo. El aviso inmediato del propietario de la parcela permitió reducir el tiempo de respuesta policial y facilitar la localización del sospechoso antes de que pudiera abandonar la zona.

Fuentes policiales recuerdan que la implicación de la ciudadanía, mediante la comunicación inmediata de cualquier comportamiento sospechoso, constituye una herramienta fundamental para prevenir delitos y proteger tanto a las personas como a sus bienes

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Asimismo, subrayan que la rapidez en la actuación policial continúa siendo uno de los factores determinantes para aumentar la eficacia de los dispositivos de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

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