Alzira aprovecha las ayudas de la dana para reparar las grietas en los casalicios del s. XVIII

El Ayuntamiento de Alzira aprovechará las ayudas del Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción tras la dana para reparar las grietas que hace unos años aparecieron en los casalicios de los Santos Patronos, los templetes del siglo XVIII que se conservan del antiguo puente que salvaba el brazo muerto del río, hoy el corazón de la avenida principal de la ciudad. La memoria elaborada por el consistorio, que plantea una intervención valorada en 333.683 euros, que ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo central, expone que las fuertes lluvias de aquel 29 de octubre de 2024 agravaron las fisuras existentes en los casalicios y favorecieron las filtraciones en las columnas.

Emma Gómez Pastor

Los técnicos exponen que el deterioro de estos templetes ha continuado “y compromete la estabilidad de los elementos de cantería”. La actuación diseñada consiste en desmontar y documentar las piezas, sustituir los elementos dañados, labrar nuevas piezas compatibles y “remontar la cubierta mejorando la evacuación de aguas pluviales” con el objetivo de restituir el conjunto a su estado original.

Grietas en dos de las tres pilastras

La aparición de grietas en dos de las tres pilastras sobre las que se apoya la cubierta del casalicio de Sant Bernat -el otro alberga las imágenes de ‘les germanetes’, María y Gracia- disparó las alarmas a finales de el año 2022. Los técnicos optaron por instalar unos testigos de escayola al objeto de comprobar si las fisuras estaban estabilizadas o iban a más y, en los meses posteriores a la dana, se detectó que al menos uno de ellos había empezado a agrietarse. Como informó Levanter-EMV en su momento, el ayuntamiento decidió aprovechar el convenio firmado con la Universitat Politècnica de València para recabar asesoramiento en aspectos vinculados con el patrimonio a raíz de la polémica intervención realizada en la muralla almohade, que el consistorio tiene la obligación que revertir, para revisar los casalicios.

La presencia de estas grietas se ha considerado desde el primer momento una herida que a la larga debilitará el monumento al propiciar filtraciones de agua. Los primeros estudios apuntaron que la fragilidad de las pilastras de piedra caliza, el peso de una cubierta muy sólida, los 300 años de antigüedad, siempre a la intemperie pero, sobre todo, el intenso tráfico que soporta la avenida Santos Patronos con un continuo paso de vehículos junto a los casalicios representaban un conjunto de factores que podían haber favorecido la aparición de estas grietas. La memoria elaborada por el consistorio incide en que los efectos de la dana han agravado ese deterioro.

Los casalicios de los Santos Patronos de Alzira fueron reubicados en 2007 después de que una intervención para corregir la inclinación que presentaban descubriera que estaban desplazados de su cimentación original, un cambio atribuido al momento en que se desmontó el puente a mediados de los años sesenta para crear la actual avenida, que los situó justo en el centro del nuevo trazado.

Los templetes se rearmaron entonces pieza a pieza sobre la base original, al tiempo que se recuperaba la calzada y las barandillas del antiguo puente como forma de contextualizar uno de los conjuntos más representativos del patrimonio local. Esta reubicación obligó a reordenar el tráfico en la avenida principal que, no obstante, discurre pegado a los casalicios.