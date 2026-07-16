Aumenta la tensión política en Alzira: doble reprobación en una misma tarde

La temperatura política ha alcanzado este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Alzira un nivel equivalente al aviso rojo decretado por los meteorólogos con una doble reprobación impulsada y aprobada únicamente por los votos de la coalición de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN). El tripartito ha reprobado, por un lado, a la vicepresidenta de la Diputación de València y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, por lo que considera una práctica “clientelista” en la asignación de fondos de la corporación provincial y, por otra, a la concejal del grupo de no adscritos Mar Chordá por lo que considera una “práctica obstruccionista” y una “utilización interesada de los mecanismos de control institucional” con peticiones de información que, por su volumen, afectan al normal funcionamiento de algunos departamentos y otras “de carácter privado” relativa a trabajadores que prestan servicio al ayuntamiento. Chordá replicó que la reprobación representa un intento de “intimidar, amedrentar y señalar a una concejal por realizar su trabajo” y llegó a comentar que la propuesta suponía un halago. “Algo estamos haciendo bien cuando el equipo de gobieron necesita recurrir a esta pantomima para frenar la fiscalización y el control de su gestión”, dijo. El concejal popular Bernat Ríos también dejó entrever que el gobierno aprovecha estas reprobaciones “para saldar cuentas entre personas”.

La reprobación de Chordá se produce después de que, como adelantó Levante-EMV, la exconcejal de UCIN solicitara a la Agencia Antifraude y al Síndic de Greuges una investigación sobre los contratos de las fiestas de Sant Bernat al cuestionar los procedimientos de urgencia en la contratación de artistas, cuando las fechas eran previsibles, o que se incluyan en contratos de exclusividad de artistas también las prestaciones técnicas, entre otros aspectos.

"150.000 páginas de documentación"

La coalición de gobierno replica que esta acción representa un intento de generar “sospechas infundadas y dañar la imagen el equipo de gobierno y de la propia institución” cuando, defiende, todas estas gestiones, en base a los informes técnicos y jurídicos, “cumplen con la legalidad vigente”. Al margen de la propuesta de resolución, que expresa el apoyo a los técnicos y funcionarios municipales, el tripartito aprovechó el pleno para aportar nuevos datos sobre las peticiones de información y pasar al ataque contra Chordá.

El portavoz de UCIN, Enrique Montalvá, advirtió de que las solicitudes de su excompañera de grupo “están bloqueando de manera sistemática el funcionamiento de algunos departamentos” y, en su caso, en el de Servicios para la Ciudad, detalló que ha pedido información de los dos últimos años y que solo el USB entregado por una empresa contiene seis gigas de información que equivalen a unas “150.000 páginas de documentación” en las que, dijo, habría que eliminar los datos personales, con lo que esa revisión representa. También señaló que la edil ha solicitado información de recogida de residuos en cada uno de los 600 contenedores. “Si quiere colapsar el ayuntamiento va por buen camino”, indicó.

Los contratos 'urgentes' de Chordá como concejal de Fiestas

La concejal de Fiestas y portavoz del PSOE, Gemma Alós, pasó al ataque. Reconoció el derecho de los concejales a acceder a la información del ayuntamiento, pero advirtió de que “el mal uso lo convierte es derecho en un abuso”. Alós alegó que el gobierno no se queja por la denuncia en Antifraude, sino por lo que considera una estrategia de “obstrucción del buen funcionamiento del ayuntamiento” con peticiones de información que requieren destinar personal de “como mínimo cuatro departamentos”. “Veinte páginas de preguntas es una aberración, no podemos contestar en cinco días que marca el ROF”, dijo Alós, antes de recordar la etapa de Chordá al frente del área de Fiestas y la ausencia de respuestas a preguntas por contratos de aquella época, la presencia de un rey mago de la cabalgata en un domicilio privado o la Crida de 2024, cuando se trataba de preguntas muy directas, o que llegara a justificar los contratos de urgencia de las fiestas que ahora cuestiona. “Si antes decía que seguía la legalidad y los criterios de los técnicos, no entiendo por qué ahora piensa que nos desviamos del camino. Que insinúe que queremos hacer ilegalidades y que los técnicos lo permiten es una acusación muy grave que no podemos permitir”.

Mar Chordá manifestó que no se va a dejar “intimidar” por esta reprobación y que mientras ejerza como concejal seguirá utilizando todos los mecanismos a su alcance, de la Fiscalía a la Agencia Antifraude para denunciar aquello que le genere dudas, o seguirá solicitando expedientes. “Esta moción no pretende proteger al ayuntamiento ni defender a los funcionarios, pretende proteger al equipo de gobierno, pero no van a conseguir que pare, porque les molestas que alguien les revise lo que hacen y levante las alfombras”, señaló. “El problema no es lo que sucede, sino quien se atreve a denunciarlo”, apostilló.

"Caza de brujas"

El portavoz de Vox, Ricardo Belda, calificó la reprobación de Chordá de “caza de brujas” y advirtió de que llegar a este extremo por ejercer un concejal del derecho a la información “es peligrosísimo y se les puede volver en contra”, alertó al gobierno.

Los fondos de la diputación

Era la segunda reprobación del pleno. La coalición formada por Compromís, PSOE y UCIN había aprobado previamente la reprobación de la vicepresidenta de la diputación Natàlia Enguix por “el uso arbitrario y discrecional” de fondos de la diputación y una supuesta marginación de Alzira que Ens Uneix niega. La moción, leída por Montalvá, señala que “mientras Alzira continúa siendo ignorada en el reparto de recursos, Ens Uneix utiliza el dinero de todos los valencianos para construir su propia red de intereses políticos”. La propuesta cita el caso de Ontinyent, con una asignación este año de casi 270 euros por habitante, o la reciente asignación “de un millón de euros extraordinarios” a Almussafes, donde el nuevo partido creado por el alcalde, Toni González, se ha situado en la órbita de Ens Uneix.

Mar Chordá advirtió de que la propuesta no procedía “ni jurídica ni políticamente” cuando se alude a una persona de otra institución y “no se acredita ninguna actuación concreta personal que haya perjudicado a Alzira” y defendió que “lo único que buscan es atacar a la única mujer que les ha sacado los colores y ha demostrado su falso progresismo”, en alusión al posicionamiento de Enguix contra Compromís y PSOE por su apoyo a Montalvá tras la acusación de acoso que realizó la propia Chordá.

El portavoz del PP, José Luis Palacios, incidió en que era la primera vez que el Ayuntamiento de Alzira planteaba la reprobación de una persona “que ni siquiera está presente para defenderse” y valoró como “poco valiente” la propuesta, al tiempo que emplazaba al gobierno a detallar qué peticiones de ayuda han sido denegadas.

La portavoz del PSOE, Gemma Alós, atribuyó una frase en Enguix por la que se negaba cualquier subvención a un desfile de moros y cristiabanos para pueblos afectados por la dana: “Si se hace en Alzira, ni un duro, y ese desfile al final no se hizo en ningún sitio", señaló. Alós recordó que Enguix ya fue reprobada en la diputación.

Ens Uneix salió al paso de esta moción para defender que ni la diputación ni Natàlis Enguix han discriminado a Alzira en la asignación de subvenciones y, en esta línea, defiende el incremento en esta legislatura de los fondos asignados en el Pla Obert de Inversions en un 13,26 % ode las ayudas para la recuperación de la memoria histórica en un 300 %. “Resulta imposible sostener objetivamente que Alzira haya recibido un trato discriminatorio. Comparar ayudas concedidas a otros municipios no demuestra discriminación”, señala Ens Uneix.

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Montalvá incidió en la moción se refería a las ayudas nominativas para incidir: “Es un uso del dinero vergonzoso y partidista porque saben que les queda poco de estar ahí”.