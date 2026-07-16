Los pescadores de Cullera mantienen viva la tradición de la Virgen del Carmen pese a las limitaciones para la procesión marítima
Las restricciones impuestas para la navegación de las embarcaciones han obligado en los últimos años a sustituir el histórico homenaje en el mar por un acto junto al pantalán del puerto
La Cofradía de Pescadores de Cullera ha vuelto a rendir este miércoles homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo y religioso del municipio. Pese a los cambios que ha experimentado la tradicional procesión marítima durante los últimos años, la jornada ha reunido de nuevo a pescadores, familiares, autoridades locales y numerosos vecinos que quisieron acompañar a la imagen en un acto cargado de simbolismo.
Los actos han comenzado a primera hora de la tarde en la sede de la Cofradía de Pescadores, desde donde ha partido la imagen de la Virgen del Carmen en procesión por las instalaciones portuarias. El recorrido ha permitido que la patrona vuelva a encontrarse con el entorno que durante generaciones ha marcado la vida de centenares de familias cullerenses vinculadas al mar y a la pesca.
La comitiva se ha dirigido posteriormente hasta la parroquia de San Francisco, donde ha tenido lugar la celebración de la eucaristía. La ceremonia religiosa ha reunido a representantes del sector pesquero, miembros de la corporación municipal, autoridades civiles y numerosos fieles que han participado en una de las citas más emotivas del año para la comunidad marinera.
Finalizada la liturgia, la imagen ha sido trasladada nuevamente hasta el puerto, donde el presidente de la Cofradía de Pescadores, junto con autoridades y representantes del colectivo pesquero, ha encabezado una ofrenda floral junto al pantalán sobre las aguas del río Júcar. El homenaje ha recordado a todos aquellos marineros fallecidos y a quienes dedicaron su vida al mar, manteniendo una tradición que continúa siendo uno de los momentos más solemnes de la festividad.
Sin embargo, el acto ha vuelto a desarrollarse lejos del escenario que durante décadas caracterizó esta celebración. Antiguamente, la imagen de la Virgen del Carmen era embarcada y acompañada por buena parte de la flota pesquera de Cullera en una multitudinaria procesión por el mar, donde se realizaba la tradicional ofrenda floral en memoria de los marineros desaparecidos.
Las exigencias administrativas impuestas en los últimos años para autorizar este tipo de navegación han convertido en inviable la recuperación de aquella histórica procesión marítima. Entre las condiciones establecidas figura la obligatoriedad de que todos los ocupantes de las embarcaciones lleven chaleco salvavidas, además de otros requisitos de seguridad que complican notablemente la organización del acto y desincentivan la participación de la flota.
En un contexto en el que la pesca atraviesa importantes dificultades derivadas de las limitaciones a la actividad, el incremento de los costes de explotación y la reducción progresiva de la flota pesquera, la festividad se convierte también en un punto de encuentro para reivindicar el papel de un sector que forma parte de la historia, la economía y el patrimonio cultural de la ciudad.
La imagen de la patrona ha recorrido nuevamente el puerto entre aplausos y muestras de devoción, en una jornada marcada por el recuerdo, la tradición y el compromiso de una cofradía que continúa trabajando para preservar unas celebraciones que forman parte de la memoria colectiva de Cullera.
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