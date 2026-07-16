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David Esteve “el Surdo” y Meriel Luján se imponen en la Volta a Peu de Alzira

El corredor local fue toda la prueba en cabeza y lanzó en el último kilómetro el ataque definitivo para entrar en solitario a la meta

Salida de los corredores que participaron en la prueba.

Salida de los corredores que participaron en la prueba. / Levante-EMV

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David Chordà

Alzira

El alzireño David Esteve “el Surdo” y Meriel Luján se alzaron con el triunfo de la 38ª Volta a peu de Sant Bernat. La prueba de 8 kilómetros se celebró con una temperatura casi perfecta y más después de la ola de calor que había azotado a la comarca los días anteriores.

David Esteve, ganador de la prueba, al llegar a la meta.

David Esteve, ganador de la prueba, al llegar a la meta. / Levante-EMV

Esteve fue en cabeza durante toda la prueba. Primero con los ‘carcaixentins’ Alejandro Sanvalero y Aleixandre Rodríguez, que finalmente se descolgó en el kilómetro cuatro. Esteve y Sanvalero compartieron quilómetros como ya hicieron en la 10K alzireña dos meses antes. En el último quilómetro el alzireño tomó la delantera para llegar en solitario con un tiempo de 26’45. 28 segundos después lo hizo Sanvalero y David Blasco, del Coixos de Carlet, entró en tercera posición siete segundos después. En el primer tramo de la prueba este corrió en grupo junto a Ximo Pellicer del Gandia, José Guillermo (Assegurances Luján), el independiente Pablo Martínez y Cristian Torres del Gatets Club.

La ganadora en la categoría femenina, Meriel Luján.

La ganadora en la categoría femenina, Meriel Luján. / Levante-EMV

La sub23 Meriel Luján ganó en solitario la carrera con un tiempo de 32 minutos exactos, seguida de Ana Borrás a once segundos -que fue la mejor senior- y Esther Monzó a 1’40” y segunda senior.

La clasificación senior masculina la coparon Esteve, Blasco y José Guillermo (quinto en la general) mientras que la femenina Gema Garrido completó el cajón. En sub23, tras Sanvalero llegaron Andreu Sangrós (Teika) y Lucas Pallás y en la clasificación femenina Daniela López y Andrea Carrió junto a la ganadora de la prueba Meriel Luján. El resto de podios fueron los siguientes:

Tripleta que lideró la carrera en los primeros kilómetros.

Tripleta que lideró la carrera en los primeros kilómetros. / Levante-EMV

Veteranos A: Ximo Pellicer, Paco Cortés y Juanan Oviedo y Merche Palao, Katia Casetta y María Sánchez.

Veteranos B: David Blay, David Verdú y Mariano Trescolí y Aure Garnica, Cristina Chorro y Clara Pellicer.

Veteranos C: Jesús Alcañíz, Luis Pino y Juan Enrique España y Rosa Bernabeu, Teresa Lambíez y Mercedes Santamaría.

El partido de la Selección Española de fútbol redujo la participación a 490 corredores de los más de 600 inscritos y 484 recorrieron los ocho kilómetros. 

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