El goleador almeriense Iván Ferrer se une a la UD Alzira

Dos Iván se han incorporado a la UD Alzira que iniciará los entrenamientos en menos de dos semanas. El primero, Iván Domínguez “Domi” procedente del Vall d’Uixó. Un pivote defensivo de 22 años que ha sido convocado en todos los partidos de liga menos uno, de los que ha jugado 19, seis como titular. Finalmente, solo ha podido disputar 543 minutos “porque delante tenía a un ilustre veterano como Ximo Forner y en segunda instancia a Aymán. Aún así, es un gran futbolista para Lliga Comunitat”, afirmó el secretario del club vallero, Ruper Izquierdo. De hecho, tras no gozar de minutos en Tercera con Javi Pons en el Utiel, fue cedido al Acero donde jugó los doce últimos partidos de Lliga Comunitat, todos como titular.

Iván Ferrer es una apuesta desde el desconocimiento del jugador. Llegó como un ofrecimiento de un representante pero con buenos números de la recién finalizada temporada. Ferrer es un delantero almeriense de 24 años que puede jugar también como segundo delantero o de extremo derecho y ha marcado 25 goles en el Lumbreras de la Preferente murciana. En su etapa juvenil en el Almería coincidió con los ex del Alzira Roan e Iker Burgos y el central del Castellonense Sergi García. Javi Pons considera que “encaja con nuestro tipo de juego, con movilidad a la espalda de la defensa y gol”.