El juez desestima la suspensión cautelar y arranca el derribo de las casas expropiadas para construir la ronda de Carlet
La admisión a trámite del recurso contra el desalojo no evita la demolición de los inmuebles del Camí Sant Bernat
La construcción de la Ronda Oeste de Carlet avanza ya sin obstáculos. El titular de la plaza número 5 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València ha desestimado la solicitud de suspensión cautelar de la entrada en las viviendas expropiadas en el Camí de Sant Bernat y las máquinas han empezado este jueves la demolición, en una jornada que ha arrancado con un gran despliegue de efectivos de la Policía Autonómica, la Guardia Civil y la Policía Local -incluso se ha desplazado una ambulancia-, aunque no se han registrado incidentes.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente había notificado a los propietarios expropiados que tenían que desalojar los inmuebles antes del 16 de julio, fecha señalada en un auto judicial para la entrada, con la advertencia de que todo aquello que a las 8 de la mañana permaneciera en el interior de los inmuebles se consideraría a efectos legales abandonado
Este grupo de vecinos había manifestado su resistencia a abandonar las casas al denunciar que el justiprecio de las expropiaciones no les permitía encontrar una vivienda alternativa, en un momento con los precios disparados. De hecho, el abogado Ximo Esteve había interpuesto un recurso contra el lanzamiento, que había sido admitido a trámite esta misma semana por el mismo juzgado que, no obstante, ha desestimado la suspensión cautelar de la entrada. Esteve considera que esta última resolución representa una contradicción al dejar el recurso vacío de contenido.
Un fuerte despliegue policial ha acompañado desde primera hora de la mañana a los funcionarios de la conselleria y a los operarios de la empresa constructora que tenía que iniciar el derribo de estos inmuebles. Agentes de la Policía Local han realizado una primera inspección de la zona y, poco después, han llegado varias unidades de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil. Los vecinos afectados por la expropiación se habían concentrado en la zona, pero finalmente no han puesto ningún impedimento.
Esteve asegura que ha realizado un último intento ante la responsable de las expropiaciones en la conselleria en busca de una revisión de los valores aunque, según su testimonio, la respuesta ha sido tajante: “Ya sabes cual es el procedimiento”, el recurso al Jurado Provincial de Expropiación. Esteve, por contra, señala que ha conseguido hoy que la Administración abone las cantidades pendientes por las expropiaciones de estas viviendas.
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