Ratlla del Terme, la frontera entre Cullera y Sueca vuelve a convertirse en tierra de nadie

Cada verano la historia se repite en la Ratlla del Terme, la franja urbana que separa los términos municipales de Cullera y Sueca, donde una misma calle pertenece a dos administraciones distintas. Los vecinos aseguran que los problemas se acumulan año tras año sin que ninguna de las dos administraciones afronte una solución definitiva y denuncian sentirse "en tierra de nadie" pese a contribuir fiscalmente como cualquier otro ciudadano de estos municipios.

Socavones en el camino de acceso a las viviendas. / Levante-EMV

El mal estado del pavimento, en especial, de los caminos pertenecientes a Sueca, vuelve a encabezar las reclamaciones vecinales. Los residentes denuncian la proliferación de baches y socavones debido al incremento del tráfico durante la temporada estival, con el paso constante de vehículos pesados. "Las reparaciones realizadas hasta ahora se limitan a actuaciones puntuales que duran unas semanas antes de que los desperfectos reaparezcan", explican los vecinos. La situación es especialmente preocupante en el tramo correspondiente a Sueca, donde aseguran que muchas calles presentan un avanzado estado de deterioro.

Los vecinos consideran que el origen del problema radica en la falta de una actuación estructural sobre la base de la calzada. "Se tapa el agujero, pero vuelve a salir porque el terreno continúa cediendo", resumen algunos residentes. También recuerdan que el reciente incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha aumentado el malestar entre la población, porque consideran insuficiente el mantenimiento de los servicios públicos de la zona a pesar de lo que pagan.

Dos vecinos pasean por la zona de playa en la que limitan los dos términos municipales. / Levante-EMV

A ello se suma otro punto conflictivo situado junto al acceso a la playa, donde el Ayuntamiento de Cullera instala cada verano la caseta de los socorristas, la cual se ha instalado esta misma semana. Aunque los vecinos valoran positivamente la mejora del entorno y la habilitación de nuevas plazas de estacionamiento regulado, recuerdan que, una vez retirada la instalación al finalizar la temporada, queda un hueco que provoca que numerosos vehículos queden atrapados en la arena.

Aparcamientos indebidos y falta de vigilancia

Otra de las reclamaciones habituales afecta a los vehículos estacionados frente a accesos particulares, vados y garajes. Los residentes lamentan que con frecuencia deban llamar a la Policía Local simplemente para poder sacar sus vehículos de casa y consideran que la vigilancia resulta claramente insuficiente durante los meses de mayor afluencia. Reclaman, por tanto, "una mayor presencia preventiva de las patrullas y un control más continuado que permita evitar las infracciones antes de que se produzcan".

Una coordinación que sigue pendiente

La principal crítica de los residentes apunta, sin embargo, a la falta de coordinación entre los ayuntamientos de Cullera y Sueca. La singularidad administrativa de la Ratlla del Terme provoca que numerosas incidencias acaben diluyéndose entre competencias compartidas, mientras los vecinos aseguran que con frecuencia reciben como respuesta que el problema corresponde a la administración vecina.

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Un agujero en un lateral de la calzada protegido con vallas para evitar accidentes. / Levante-EMV

Solicitan, por tanto, que ambos consistorios establezcan mecanismos de coordinación permanentes para abordar conjuntamente las necesidades de una zona que comparte calle, servicios y vecindario, pero que continúa afrontando problemas comunes sin una respuesta global. Los residentes insisten en que no reclaman actuaciones extraordinarias, sino servicios básicos equivalentes a los que reciben el resto de ciudadanos: calles en buen estado, limpieza, vigilancia, control del estacionamiento, mantenimiento preventivo y una gestión coordinada que ponga fin a una situación que, aseguran, se repite verano tras verano.