Ratlla del Terme, la frontera entre Cullera y Sueca vuelve a convertirse en tierra de nadie
Vecinos y veraneantes en la franja urbana que separa los dos términos municipales denuncian el abandono por parte de los ayuntamientos
Cada verano la historia se repite en la Ratlla del Terme, la franja urbana que separa los términos municipales de Cullera y Sueca, donde una misma calle pertenece a dos administraciones distintas. Los vecinos aseguran que los problemas se acumulan año tras año sin que ninguna de las dos administraciones afronte una solución definitiva y denuncian sentirse "en tierra de nadie" pese a contribuir fiscalmente como cualquier otro ciudadano de estos municipios.
El mal estado del pavimento, en especial, de los caminos pertenecientes a Sueca, vuelve a encabezar las reclamaciones vecinales. Los residentes denuncian la proliferación de baches y socavones debido al incremento del tráfico durante la temporada estival, con el paso constante de vehículos pesados. "Las reparaciones realizadas hasta ahora se limitan a actuaciones puntuales que duran unas semanas antes de que los desperfectos reaparezcan", explican los vecinos. La situación es especialmente preocupante en el tramo correspondiente a Sueca, donde aseguran que muchas calles presentan un avanzado estado de deterioro.
Los vecinos consideran que el origen del problema radica en la falta de una actuación estructural sobre la base de la calzada. "Se tapa el agujero, pero vuelve a salir porque el terreno continúa cediendo", resumen algunos residentes. También recuerdan que el reciente incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha aumentado el malestar entre la población, porque consideran insuficiente el mantenimiento de los servicios públicos de la zona a pesar de lo que pagan.
A ello se suma otro punto conflictivo situado junto al acceso a la playa, donde el Ayuntamiento de Cullera instala cada verano la caseta de los socorristas, la cual se ha instalado esta misma semana. Aunque los vecinos valoran positivamente la mejora del entorno y la habilitación de nuevas plazas de estacionamiento regulado, recuerdan que, una vez retirada la instalación al finalizar la temporada, queda un hueco que provoca que numerosos vehículos queden atrapados en la arena.
Aparcamientos indebidos y falta de vigilancia
Otra de las reclamaciones habituales afecta a los vehículos estacionados frente a accesos particulares, vados y garajes. Los residentes lamentan que con frecuencia deban llamar a la Policía Local simplemente para poder sacar sus vehículos de casa y consideran que la vigilancia resulta claramente insuficiente durante los meses de mayor afluencia. Reclaman, por tanto, "una mayor presencia preventiva de las patrullas y un control más continuado que permita evitar las infracciones antes de que se produzcan".
Una coordinación que sigue pendiente
La principal crítica de los residentes apunta, sin embargo, a la falta de coordinación entre los ayuntamientos de Cullera y Sueca. La singularidad administrativa de la Ratlla del Terme provoca que numerosas incidencias acaben diluyéndose entre competencias compartidas, mientras los vecinos aseguran que con frecuencia reciben como respuesta que el problema corresponde a la administración vecina.
Solicitan, por tanto, que ambos consistorios establezcan mecanismos de coordinación permanentes para abordar conjuntamente las necesidades de una zona que comparte calle, servicios y vecindario, pero que continúa afrontando problemas comunes sin una respuesta global. Los residentes insisten en que no reclaman actuaciones extraordinarias, sino servicios básicos equivalentes a los que reciben el resto de ciudadanos: calles en buen estado, limpieza, vigilancia, control del estacionamiento, mantenimiento preventivo y una gestión coordinada que ponga fin a una situación que, aseguran, se repite verano tras verano.
La falta de limpieza, problemas de convivencia y las autocaravanas, otros motivos de queja
La Ratlla del Terme afronta cada verano otros focos de tensión que agravan el malestar vecinal. Los ruidos procedentes de obras y camiones interfieren en el descanso tanto de los residentes habituales como de quienes pasan aquí sus vacaciones. A ello se suma la falta de limpieza en las calles y la creciente presencia de autocaravanas, dos factores que incrementan el descontento y las quejas de los vecinos de esta zona.
Los vecinos aseguran que el pacto no escrito para evitar obras ruidosas durante los meses de mayor afluencia se incumple cada temporada. El uso de maquinaria, camiones y trabajos de construcción en pleno periodo vacacional acaba generando molestias que, según denuncian, perturban el descanso de quienes viven o veranean en la zona.
La falta de limpieza es otro de los problemas que se intensifican en verano. Aunque la mayoría de propietarios de mascotas actúa de forma responsable, los residentes denuncian que una minoría sigue dejando excrementos en calles y aceras. A esto se suma la escasez de papeleras y a una frecuencia de limpieza que consideran insuficiente.
También, la presencia de mosquitos, que cada año vuelve a dispararse, ante esta situación, los vecinos reclaman campañas preventivas de fumigación y un mantenimiento continuado para evitar que la situación se agrave con la llegada masiva de visitantes durante la temporada estival.
La presencia de autocaravanas en la zona contribuye al aumento del malestar entre los que habitualmente pasan el verano en Ratlla del Terme. En los últimos veranos, los vecinos aseguran que las calles se han convertido en zonas de acampada improvisadas. Por ello, consideran necesario habilitar áreas de acampada para que tanto estos visitantes como los habitantes puedan disfrutar del verano en buenas condiciones.
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