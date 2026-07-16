Susto por un pequeño incendio en la urbanización Los Lagos de Alginet

El incendio de un margen en la urbanización Los Lagos de Alginet ha encendido las alarmas poco después del mediodía, aunque la rápida movilización de medios ha permitido sofocar el fuego que se ha dado por extinguido poco antes de las 13 horas.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha movilizado dos medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y una Unidad de Prevención de Incendios. También se han desplazado a Los Lagos agentes de la Policía Local de Alginet. Los vecinos de las viviendas más próximas y los agentes de la policía han sido los primeros que han atacado el fuego y han evitado su propagación. Se trata de una urbanización con cerca de 750 viviendas, por lo que el pequeño incendio entrañaba un riesgo potencial muy elevado.

Noticias relacionadas

El fuego se ha iniciado en el margen de la carretera, al lado de una parcela vacía frente a una zona habitada, pero ha podido ser controlado con grna rapidez, según ha confirmado el teniente de alcalde, Andrés Añón, que ha destacado que la rápida reacción de los vecinos ha evitado daños mayores.