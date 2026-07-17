Albalat rescata 14 años después el proyecto del parque fluvial contra inundaciones

El proyecto de construcción de la nueva mota en Albalat de la Ribera y de un parque fluvial en la orilla izquierda del río estaba llamado a ser la primera actuación del plan global contra inundaciones del Xúquer concebida con una doble vertiente, la protección contra avenidas y la recuperación ambiental con la creación de un parque inundable. La actuación diseñada allá por el año 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), contaba con financiación europea y todo parecía a punto para su ejecución cuando, con la crisis económica que siguió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria como telón de fondo, cayó en el cajón del olvido. La CHJ echó el freno de mano a las licitaciones vinculadas al proyecto que había convocado y en agosto de 2012 se anunció que estas obras quedaban en suspenso.

Croquis del proyecto. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Albalat, que en los últimos años ha reclamado de forma repetida la necesidad de recuperar este proyecto, y el Comisionado para la Recuperación tras la dana, designado por la Generalitat, lo han desempolvado catorce años después para rescatar un modelo de actuación que se alinea perfectamente con la nueva filosofía que se ha consolidado tras la dana de apostar por actuaciones de recuperación ambiental para generar de territorios más resilientes y seguros.

El alcalde de Albalat, José Antonio Roig, se reunió días atrás con Raúl Mérida en la propia Conselleria de Territorio y Medio Ambiente para poner sobre la mesa el proyecto, después de “muchas conversaciones telefónicas y en persona” en las que ya había alertado al comisionado de la posibilidad de rescatar esta actuación. Roig destaca que la conselleria ha podido comprobar que el proyecto “es magnífico” y que tanto por parte de la Generalitat como del ayuntamiento hay voluntad de buscar formas de reactivarlo, aunque el alcalde es consciente de que un proyecto de esta envergadura “depende de muchas administraciones y no será fácil”. Se da la circunstancia de que el próximo lunes está previsto que se desplace a Albalat la comisionada del Gobierno central para la dana, Zulima Pérez, con la que Roig también tendrá la ocasión de abordar este asunto.

José Antonio Roig, con el comisionado de la Generalitat para la reconstrucción, Raúl Mérida. / Levante-EMV

Con todo, destaca que el parque fluvial que se diseñó en 2008 dibuja un proyecto “muy actual” ya que, tras la dana especialmente, “se está apostando por proteger a núcleos urbanos con este tipo de parques inundables”. El proyecto ascendía en aquel momento a 8,2 millones de euros (10,5 con IVA) y un primer paso pasaría necesariamente por actualizar los precios.

El proyecto contemplaba la construcción de una nueva mota de defensa de más de un kilómetro que mejorara la seguridad del dique actual y la adecuación ambiental de la margen izquierda del río, en el meandro que forma el Xúquer en Albalat, en la llanura de inundación natural, con un parque inundable que en base a las informaciones de la época abarcaría alrededor de cien hanegadas. La CHJ ha diseñado con posterioridad un nuevo sistema de diques de protección en diferentes puntos del río, que incluye uno en Albalat.

La creación de este parque fluvial es una de las actuaciones que el alcalde señaló como prioritarias para proteger Albalat de nuevas inundaciones del Xúquer en la reunión mantenida con el comisionado de la Generalitat para la reconstrucción. Roig no entiende que en su día se aparcara el proyecto, pese a la grave crisis económica que obligó a suprimir inversiones, cuando contaba con financiación europea. “El comisionado se ha mostrado muy interesado porque el proyecto está muy bien y representa una actuación en la línea de otras que se están elaborando actualmente”, ha incidido Roig, que destaca que, como mínimo, ya hay un interés para sacar de cajón esta actuación para volverla a poner sobre la mesa.