Alzira pide al Consell que el 16 de marzo también sea festivo para los escolares

El Consell Escolar Municipal de Alzira ha acordado solicitar a la Dirección Territorial de Educación que autorice una modificación del calendario escolar del próximo curso para declarar no lectivo el martes 16 de marzo de 2027, una jornada que se compensaría con el miércoles 22 de diciembre, que sí habría clase. La petición se elevará tras la consulta realizada a las diferentes comunidades educativas de la ciudad, que ha obtenido el apoyo del Consell Escolar de 16 centros, mientras que tres votaron en contra. La propuesta de modificación también fue refrendada por el Consell Escolar Municipal en la sesión extraordinaria celebrada este jueves por siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El CEM ya aprobó la semana pasada el calendario del curso 2026/27, que contempla como festivos locales el lunes 7 de diciembre -el martes 8 es festivo- y, dentro de la semana de Fallas, los días 17 y 18 de marzo, que se suman al día de San José, que es festivo en toda la Comunitat Valenciana. En esa misma reunión se planteó una propuesta de modificación para que el 16 de marzo fuera también no lectivo, al objeto de evitar que se repita la situación vivida este año, cuando la propuesta de modificación se tramitó en enero y, si bien fue aceptada por la conselleria, la resolución también dejó claro que se trataba de una modificación excepcional una vez ya iniciado el curso.

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La propuesta de declarar festivo para los escolares el día 16 de marzó quedó en suspenso a la espera de realizar una consulta a todas las comunidades educativas. Un total de 19 han contestado a la misma -únicamente el consejo escolar del CEE Carmen Picó no se ha pronunciado, según explica la concejal de Educación, Virtuts Piera- con un respaldo mayoritario a que ese día no haya clase.