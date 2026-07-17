El calor extremo en la Ribera dispara hasta un 75 % la venta de aires acondicionados

Los repetidos episodios de calor extremo desde el inicio del verano han provocado que las ventas de equipos de aire acondicionado se hayan disparado hasta un 75% en algunos establecimientos de la Ribera. Las altas temperaturas han adelantado la demanda y ha saturado a instaladores y comercios desde mayo. Las tiendas consultadas por Levante-EMV coinciden en que la temporada estival ya no comienza en junio, sino que se adelanta cada año, lo que complica la capacidad de respuesta del sector.

La elevada demanda ha generado listas de espera que ya se alargan hasta agosto e incluso septiembre. Un representante de Electrodomésticos Pons, una tienda de electrodomésticos de Carcaixent, explica que ha tenido que paralizar los pedidos de clientes hasta final del verano porque no puede asumir más instalaciones. Los establecimientos que comercializan equipos de refrigeración comparten la sensación de que los clientes aguardan hasta que se dan cuenta que necesitan el aire acondicionado o no pueden pasar el verano en condiciones. “La gente se olvida de que en verano hace calor y necesitan aires", comentan desde en la tienda Miguel Electrodomésticos de Alzira.

Falta de instaladores cualificados

Otro problema que agrava la situación es la falta de instaladores cualificados. No hay personas que quieran dedicarse a profesiones como esta porque todavía existe un estigma social que sitúa la formación profesional por debajo de la formación universitaria, según explica Francisco Fideli, secretario técnico de la Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y Frío. A pesar de tener trabajo asegurado tras estudiar los años pertinentes de la formación profesional, todavía hay reticencias a optar por esta vía, lo cual se ve reflejado en la realidad que se vive cada verano: largas esperas para la instalación de la tan deseada climatización, tan necesaria en estas fechas, asegura Fideli.

Pese el repunte de ventas, las tiendas de la Ribera aseguran que no se han quedado sin existencias de estos aparatos. Los comercios consultados explican que mantienen "stock" suficiente de modelos porque trabajan con distribuidores grandes, asegura un portavoz de Euronics Chenoll en Carlet. Sin embargo, la falta de instaladores ha provocado la venta masiva de aires acondicionados portátiles, ya que no requieren de instalación, asegura Juan Carlos Piquer, director del área de climatización de Grupo Disco, un distribuidor profesional de equipos de refrigeración y climatización. “No hay en el mercado equipos de aire acondicionado portátil desde hace 15 días”, destaca Piquer.

Se trata de una situación que deja a muchos hogares sin soluciones inmediatas para combatir el calor. Ante este escenario, los comercios recomiendan alternativas provisionales a los aires acondicionados fijos y portátiles, como los ventiladores tradicionales o los enfriadores evaporativos. "Los clientes se llevan lo que sea", comenta el propietario de Elecrodomésticos Miguel de Alzira. Sin embargo, estas opciones carecen de compresor y, por tanto, no pueden ofrecer una refrigeración real. Electrodomésticos Pons, de Carcaixent, incide en que “no es un aire acondicionado si no lleva compresor”. Esta diferencia técnica explica por qué estos aparatos solo sirven para aliviar la sensación térmica y no para reducir la temperatura de una vivienda.

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El sector afronta una temporada marcada por las altas temperaturas, que cada año llegan antes, la creciente demanda de instalaciones y la escasez de personal cualificado. Una mezcla que deja al sector trabajando desbordado y confirma que la climatización ya es una necesidad básica en la Ribera que no puede ser cubierta, al menos hasta septiembre.