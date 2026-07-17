Clubes de Cullera alertan de que el déficit de instalaciones satura las pistas y obliga a entrenar a horas intempestivas

Los clubes Maristes-Sucro, Club Bàsquet Cullera, Club Voleibol Cullera, Club de Gimnasia Rítmica Cullera y Club de Gimnasia Rítmica Cumbre Alta han unido sus voces para trasladar al ayuntamiento una reivindicación conjunta en la que denuncian la insuficiencia de instalaciones deportivas municipales y solicitan actuaciones urgentes que permitan dar respuesta al creciente número de deportistas que practican deporte federado en la ciudad.

Las cinco entidades han registrado un escrito dirigido a la concejalía de Deportes en el que exponen que la disponibilidad de espacios para entrenar "resulta claramente insuficiente" para atender las necesidades actuales de sus respectivos clubes. Según explican, la elevada ocupación de las pistas obliga a programar entrenamientos en horarios poco adecuados, compartir instalaciones entre varios equipos e, incluso, reducir el tiempo de preparación de los deportistas.

Los clubes consideran que esta situación repercute directamente en la calidad de los entrenamientos, dificulta la formación deportiva de niños y jóvenes y complica la conciliación de las familias, que en muchas ocasiones deben adaptarse a horarios muy tardíos o poco compatibles con la actividad escolar.

Además, advierten de que la falta de espacios limita el crecimiento del deporte local. Cada temporada aumenta el interés por practicar baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica y otras disciplinas deportivas, pero la escasez de instalaciones obliga a mantener listas de espera, restringir la creación de nuevos equipos e incluso rechazar solicitudes de inscripción por falta de disponibilidad.

En el documento también se pone de manifiesto que la saturación de las instalaciones municipales dificulta la organización de competiciones oficiales, jornadas deportivas, campus de formación y actividades de tecnificación, reduciendo las posibilidades de ampliar la oferta deportiva de Cullera.

Las entidades recuerdan asimismo el importante papel social que desempeñan, al fomentar hábitos saludables y transmitir valores como el esfuerzo, el respeto, el trabajo en equipo, la inclusión, la igualdad y la convivencia entre cientos de deportistas de todas las edades.

Una cubierta para ganar una nueva pista

Entre las propuestas planteadas, los clubes consideran prioritaria la adecuación integral de la pista exterior del pabellón municipal. La actuación incluiría la instalación de una cubierta que protegiera el recinto de la lluvia y del sol, la renovación del pavimento con un suelo deportivo homologado, la mejora de la iluminación y la incorporación del equipamiento necesario para la práctica segura del baloncesto, voleibol y fútbol sala.

A juicio de las entidades, esta intervención permitiría disponer de una nueva pista utilizable durante todo el año y con prestaciones similares a las de una instalación cubierta, aumentando considerablemente las horas disponibles para entrenamientos y competiciones sin necesidad de acometer, a corto plazo, la construcción de un nuevo pabellón.

Los representantes de los cinco clubes consideran que esta actuación beneficiaría a centenares de deportistas del municipio, aliviaría la actual saturación de las instalaciones deportivas y facilitaría la creación de nuevos equipos, consolidando además la apuesta de Cullera por el deporte base.

Solicitan una reunión con el ayuntamiento

En su escrito, los cinco clubes solicitan al Ayuntamiento de Cullera la ampliación de los espacios deportivos municipales, la ejecución del proyecto de cobertura y acondicionamiento de la pista exterior del pabellón, la convocatoria de una reunión de trabajo con las entidades deportivas para analizar las necesidades actuales y la inclusión de estas actuaciones en la planificación de inversiones municipales y en futuras convocatorias de subvenciones de otras administraciones.

Los firmantes confían en que sus propuestas sean atendidas por el consistorio y destacan que la mejora de las instalaciones deportivas constituye una inversión en salud, educación y cohesión social que repercutirá directamente en el futuro del deporte cullerense y en la calidad de vida de cientos de familias del municipio.

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