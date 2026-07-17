Cullera y Sueca instalarán tres pantallas para seguir la final del mundial este domingo

La selección española jugará este domingo a las 21:00 h la final del mundial 2026, la segunda de su historia tras la de Sudáfrica, y una veintena de ayuntamientos de la Ribera se preparan para este gran acontecimiento que vuelve a hacer soñar a los españoles con la segunda estrella, si España logra vender a Argentina. La tarde del domingo estará repleta de pantallas gigantes, música, animación e incluso barra en algunos municipios para seguir el partido con mucho ambiente.

Al menos una quincena de pueblos de la Ribera ha confirmado ya la instalación de pantallas gigantes para que sus vecinos puedan disfrutar juntos la final del mundial. Alberic lo hará en la Glorieta; l'Alcúdia en la pista de patinaje; Algemesí y Benifaió en su plaza Mayor mientras que Sollana la instalará en el parque municipal. La cita es a las 21:00h pese se prevé que la afluencia de público comience antes. Catadau convoca a los vecinos a las 20:30h en la plaza de Santa Bàrbara y Turís a las 20:00h en la plaza Vicent Ribes, dos ayuntamientos que también colocarán pantallas gigantes.

Carlet instalará su pantalla gigante en la Avenida Blasco Ibáñez y cita a los vecinos a partir de las 21:00h. Castelló contará con una pantalla gigante en el parque de la estación mientras que LLombai lo hará en la plaza del ayuntamiento. Ambos municipios comenzarán la tarde de fútbol a las 20:30h. Real no se queda atrás y convoca a los habitantes del municipio en el Barracó a las 21:00h.

Alginet cita a los aficionados a las 19:30h en la plaza de la Constitución, donde estará instalada la pantalla, y música en directo amenizará las horas previas al partido. A esta iniciativa musical se suma Guadassuar a partir de las 19:30h en su plaza Mayor y Alzira, que creará ambiente con un Dj a partr de las 20:30h en el Espacio de Ocio 'La Fúmiga' (Recinto Ferial). Montserrat, por su parte, contará con animación y barra a cargo de los festeros de 2027 desde las 20:00h en la plaza de la Constitución. La Pobla Llarga también ofrecerá servicio de barra a cargo del Café Bar K2 a partir de las 21:00h en el Parque Joan Fuster. Además, se prohibirá a los vehículos circular por las calles colindantes para garantiza una tarde de ocio pero con seguridad.

El ayuntamiento de Favara pondrá a disposición de los vecinos sillas y mesas a partir de las 20:30h en la plaza de la Cultura mientras que Senyera mantendrá el bar de la plaza del Valencia C.F abierto para ofrecer servicio durante el partido y cita a todos los aficionados a las 21:00h.

Llaurí comenzará su tarde de fútbol a partir de las 20:30h en la plaza de la Llibertat con el servicio de barra ‘Comparsa Al Muharib’, la pantalla gigante y sillas que facilitará el ayuntamiento. Albalat de la Ribera seguirá el hilo de Llaurí poniendo también a disposición de los vecinos sillas y una pantalla gigante a partir de las 21:00h en la plaza de la Cort.

En el caso de Cullera, dada la alta afluencia de la semifinal del martes 14 de julio, en la que se instalaron dos pantallas gigantes, se habilitará una tercera pantalla para que “nadie se quede sin vivir este gran partido”, informa el ayuntamiento. La primera y segunda pantalla se ubicarán en los puntos habituales: Paseo Doctor Alemany y calle Poeta Miguel Hernández.

La tercera pantalla se ubicará en la playa de Sant Antoni, al final de la Avenida País Valencià. Esta se colocará gracias a la colaboración de la Diputación de Valencia que sustituirá la sesión de ‘Cine en la playa’ por la retransmisión de la final. Además, el ayuntamiento advierte de que al tratarse de una proyección en la playa en los primeros momentos del partido no se podrá ver la pantalla con calidad suficiente a causa de la luz ambiental.

También Sueca se suma al inciativa de las tres pantallas para poder seguir la final del mundial este domingo. La primera de ellas se instalará en la Plaça de l'Ajuntament donde se pudo ver la semifinal el pasado martes. Las otras dos pantallas que se habilitarán estarán ubicadas en la playa de Les Palmeres, al final de la calle Via de Sant Roc en la zona de la playa, y en la playa de la Llastra, concretamente, en el paseo marítimo junto a la plaza del Maestrat. El ayuntamento ha recmendado a los asistentes llevar toallas o sillas en caso de acudir a ver la final en las pantallas ubicadas en las playas.

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La comarca se prepara así para una tarde de fútbol compartida, en la que cada municipio aportará su propio ambiente para acompañar a la selección en la lucha por la segunda estrella. La Ribera vuelve a reunirse en torno a un mismo partido, convertida por unas horas en una gran grada colectiva en la distancia.