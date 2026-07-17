Dos detenidos en Algemesí por traficar con cocaína rosa y marihuana desde un domicilio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Algemesí a dos hombres, de 33 y 44 años, por presuntamente traficar desde un domicilio con diversas sustancias, entre ellas cocaína rosa y marihuana.

Según detalla este cuerpo de seguridad, la investigación fue iniciada por parte del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Alzira-Algemesí, tras tener conocimiento de que se estaría distribuyendo sustancias estupefacientes a pequeña escala desde un domicilio de la localidad.

Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, los agentes comprobaron el domicilio e identificaron a los implicados en esta actividad ilícita.

Los autores adquirían cocaína para hacer dosis para la venta, así como también compraban diversas sustancias para la elaboración por uno de ellos del tusi y disponían de una plantación de marihuana en el garaje para su posterior distribución.

La operación concluyó con la entrada y registro del inmueble en cuestión, donde los policías intervinieron 13 gramos de cocaína, 10 gramos de marihuana, 118 gramos de éxtasis, 147 plantas de marihuana y más de 1.400 esquejes de dicha sustancia, 575 euros en efectivo, sustancia de corte y una balanza de precisión.

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Por tales hechos, se detuvo a dos varones como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. Ambos han pasado a disposición judicial.